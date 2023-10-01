بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!

بعد اتهام هنادي محمد حسن البالغة 37 عاماً بقتل طفلها البالغ 5 سنوات، وتقطيع جسده وطهي أجزاء منه، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شمالي القاهرة، بتبرأتها بعد خضوعها لـ 13 جلسة محاكمة.وشمل القرار ارسالها الى إحدى مستشفيات الصحة النفسية لثبوت عدم مسؤوليتها عن أفعالها.وقال محامي المتهمة إن قرار المحكمة جاء بعد التأكد من أن هنادي غير مسؤولة عن أفعالها ومضطربة نفسياً، خصوصاً وأن طليق المتهمة أكد بأنها كانت تحب ابنها بشدة.ويُذكر أن القضية تعود إلى نهاية شهر نيسان الماضي حيث طالبت النيابة باعدام المتهمة بعد القاء القبض عليها.