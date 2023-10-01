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اختفاء شابة تعمل كراقصة في حانة...وهذا ما حصل!
منوعات
2023-10-01 | 12:24
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اختفاء شابة تعمل كراقصة في حانة...وهذا ما حصل!
اختفاء شابة تعمل كراقصة في حانة...وهذا ما حصل!
فُقدت أم لطفل صغير من ولاية تكساس منذ أكثر من أسبوع، بعد اعتبارها شاهدة رئيسية في جريمة قتل، وفق موقع
"فوكس نيوز"
.
اذ شوهدت دوندريا فورد البالغة 21 عامًا، آخر مرة على قيد الحياة وهي تغادر الحانة التي تعمل فيها كراقصة، قبل يوم واحد من توجيه الاتهام رسميًا إلى أحد المشتبه بهم في قضية القتل.
وكانت هناك تهديدات موثقة ضد حياة فورد من أحد المشتبه بهم في إطلاق النار المميت على الضحية أوتيس باركر.
ولم يتم بعد العثور على فورد، أو معرفة ما اذا كانت على قيد الحياة.
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