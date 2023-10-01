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"جارة من الجحيم"...حاولت اشعال النار في صندوق كهرباء الجيران وهذا ما حصل!

"جارة من الجحيم"...حاولت اشعال النار في صندوق كهرباء الجيران وهذا ما حصل!





وبعد خروجها من المنزل، بدأت تريسي في سحب الأسلاك من صندوق الكهرباء الموجود على جانب العقار، بجوار صندوق الغاز.



وعادت ومعها ولاعة، وحاولت إشعال النار في الأسلاك، وفقاً لموقع



وبعد أن اتصلت جارتها بالشرطة، وصلوا بعد 20 دقيقة، وكانت الريح قد أطفأت الحريق.



علماً أنه كان من الممكن أن تشتعل النيران في صندوق الغاز المجاور، وكان من الممكن أن تتسبب بكارثة كبيرة.



وكانت الشرطة قد اعتقلت تريسي التي وصفها الجيران بـ "جارة من الجحيم"، اذ انهم لا يشعرون بالأمان أثناء تواجدها في الحي.

تم سجن تريسي سميث البالغة 52 عامًا، من المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الحرق العمد. وذلك بعد أن خرجت من منزلها وهي تحمل ولاعة في يدها. واشتبه شهود عيان في أنها تشاجرت مع أحد الجيران، وخرجت لتقدم على عمل خطير.وبعد خروجها من المنزل، بدأت تريسي في سحب الأسلاك من صندوق الكهرباء الموجود على جانب العقار، بجوار صندوق الغاز.وعادت ومعها ولاعة، وحاولت إشعال النار في الأسلاك، وفقاً لموقع "ميرور" وبعد أن اتصلت جارتها بالشرطة، وصلوا بعد 20 دقيقة، وكانت الريح قد أطفأت الحريق.علماً أنه كان من الممكن أن تشتعل النيران في صندوق الغاز المجاور، وكان من الممكن أن تتسبب بكارثة كبيرة.وكانت الشرطة قد اعتقلت تريسي التي وصفها الجيران بـ "جارة من الجحيم"، اذ انهم لا يشعرون بالأمان أثناء تواجدها في الحي.