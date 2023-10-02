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كقصص الأفلام: رمت "رسالة في زجاجة" إلى البحر... وبعد مئات الأيام وصلها رد!

كقصص الأفلام: رمت "رسالة في زجاجة" إلى البحر... وبعد مئات الأيام وصلها رد!







وكتبت أميلي سميث، البالغة من العمر 13 عامًا، ملاحظة ولفتها بشريط مكتوب عليه عبارة "افتحني" أثناء عودتها من العطلة في جزيرة وايت، وفق ما نقل موقع



وقامت بتضمين رابط تيك توك وعنوان المرسل ورقم الهاتف، ووقعت: "الرجاء الاتصال بي. من اميلي."



وبشكل لا يصدق، تلقت رسالة بعد 511 يومًا من يامبا، نيو ساوث ويلز، أستراليا.



وكانت تحمل توقيع "كوالا بير"، التي أعادت الرسالة الأصلية وكتبت: "لقد وصلت رسالتك إلى شواطئ شرق أستراليا".



بدوره، قال والد أميلي، غاريث، من بانستيد، ساري: "إن إرسال الرد هو أمر رائع ولطيف بشكل لا يصدق".

أصيبت مراهقة ألقت "رسالة في زجاجة" من عبّارة بالصدمة عندما تلقت ردًا من مسافة تزيد عن 10000 ميل.وكتبت أميلي سميث، البالغة من العمر 13 عامًا، ملاحظة ولفتها بشريط مكتوب عليه عبارة "افتحني" أثناء عودتها من العطلة في جزيرة وايت، وفق ما نقل موقع ذا صن وقامت بتضمين رابط تيك توك وعنوان المرسل ورقم الهاتف، ووقعت: "الرجاء الاتصال بي. من اميلي."وبشكل لا يصدق، تلقت رسالة بعد 511 يومًا من يامبا، نيو ساوث ويلز، أستراليا.وكانت تحمل توقيع "كوالا بير"، التي أعادت الرسالة الأصلية وكتبت: "لقد وصلت رسالتك إلى شواطئ شرق أستراليا".بدوره، قال والد أميلي، غاريث، من بانستيد، ساري: "إن إرسال الرد هو أمر رائع ولطيف بشكل لا يصدق".