ثنائي ترك الحياة على الأرض وقرر العيش في البحر...وهذه قصتهما!

والدها رفض دفع تكاليف زفافها...والنتيجة كانت صادمة!

والدها رفض دفع تكاليف زفافها...والنتيجة كانت صادمة!

كقصص الأفلام: رمت "رسالة في زجاجة" إلى البحر... وبعد مئات الأيام وصلها رد!