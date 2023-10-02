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ثنائي ترك الحياة على الأرض وقرر العيش في البحر...وهذه قصتهما!
منوعات
2023-10-02 | 04:40
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ثنائي ترك الحياة على الأرض وقرر العيش في البحر...وهذه قصتهما!
ثنائي ترك الحياة على الأرض وقرر العيش في البحر...وهذه قصتهما!
كشفت امرأة استرالية كيف تركت الحياة على الأرض لتعيش في البحر، لكنها اعترفت بأن الأمر ليس سهلاً كما يعتقد معظم الناس.
وبحسب موقع
"ذا صن"
، استخدمت تيريزا منصة "يوتيوب" لتسليط الضوء على الجانب الصعب من حياة القوارب، والحقائق التي غالبًا لا يتم الحديث عنها، حيث تحدثت عن مغامراتها في الإبحار حول العالم.
وقالت ان روتينها اليومي مع شريكها نيك لا يقتصر فقط على المغامرات البحرية، بل يهتمان بالأعمال المنزلية والوظائف اليومية التي هما بحاجة اليها للعناية بأنفسهما وبالقارب.
وفي الفيديو المصوّر، يظهر الزوجان وهما يقومان بإعداد وجبة الغداء في مطبخهما الصغير داخل القارب.
ويتوجه نيك وتيريزا أحياناً الى المدينة للترفيه وشراء بعض الحاجات الأساسية.
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