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أرادت أن تثبت أنها "طفلة كبيرة"... إبنة الـ9 أعوام خرجت بنزهة على دراجتها ولم تعد: هل تم اختطافها؟

أرادت أن تثبت أنها "طفلة كبيرة"... إبنة الـ9 أعوام خرجت بنزهة على دراجتها ولم تعد: هل تم اختطافها؟







وقالت الحاكمة كاثي هوشول في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن شارلوت سينا، من غرينفيلد، نيويورك، كانت تستمتع بنزهة عائلية مساء السبت عندما قررت القيام بنزهة أخيرة حول ميدان التنزه الخاص بهم بنفسها.



وانطلقت سينا، ابنة أخت أحد رجال الإطفاء المحليين، على دراجتها حوالي الساعة 6:15 مساءً، لتثبت أنها "واحدة من الأطفال الكبار"، لكنها لم تعد أبدًا.



وقال هوتشول إن عائلة الفتاة كانت في حالة ذهول بسبب الاختفاء المفاجئ.



وعندما فشلت سينا في العودة خلال 15 دقيقة، خرجت عائلتها وزملاؤها في المخيم للبحث عنها، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث حوالي الساعة 6:47 مساءً.



وتم العثور على دراجة الطفلة البالغ من العمر 9 سنوات، مع فريق بحث مكون من 100 شخص يتكون من قوات الدولة، والعمليات الخاصة، وحراس الغابات، وشرطة الحديقة، ومتطوعين مدنيين يتجمعون في مكان الحادث.



ومنذ اختفاء سينا، قال اللفتنانت كولونيل في شرطة ولاية نيويورك، ريتشارد مازون، إن فريقه أجرى عملية بحث مكثفة في الحديقة لمدة 18 ساعة، مع اعتقاد الشرطة أن الطفلة لم تعد هناك.



واعتبارًا من الساعة 9:45 صباحًا يوم الأحد، أصدرت الشرطة تنبيهًا أمنيًا، خوفًا من احتمال اختطاف سينا عندما كانت بمفردها.



وإلى جانب إصدار التنبيه، قال مازون إن المسؤولين سيواصلون البحث في المنطقة عن سينا، مع نشر فريق بحث مائي أيضًا لفحص الممرات المائية القريبة.

فُقدت فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات خلال قيامها برحلة على متن دراجتها أثناء التخييم في متنزه مورو ليك ستيت في نيويورك مع عائلتها - وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة لمدة 18 ساعة قبل إصدار تنبيه باحتفائها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت الحاكمة كاثي هوشول في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن شارلوت سينا، من غرينفيلد، نيويورك، كانت تستمتع بنزهة عائلية مساء السبت عندما قررت القيام بنزهة أخيرة حول ميدان التنزه الخاص بهم بنفسها.وانطلقت سينا، ابنة أخت أحد رجال الإطفاء المحليين، على دراجتها حوالي الساعة 6:15 مساءً، لتثبت أنها "واحدة من الأطفال الكبار"، لكنها لم تعد أبدًا.وقال هوتشول إن عائلة الفتاة كانت في حالة ذهول بسبب الاختفاء المفاجئ.وعندما فشلت سينا في العودة خلال 15 دقيقة، خرجت عائلتها وزملاؤها في المخيم للبحث عنها، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث حوالي الساعة 6:47 مساءً.وتم العثور على دراجة الطفلة البالغ من العمر 9 سنوات، مع فريق بحث مكون من 100 شخص يتكون من قوات الدولة، والعمليات الخاصة، وحراس الغابات، وشرطة الحديقة، ومتطوعين مدنيين يتجمعون في مكان الحادث.ومنذ اختفاء سينا، قال اللفتنانت كولونيل في شرطة ولاية نيويورك، ريتشارد مازون، إن فريقه أجرى عملية بحث مكثفة في الحديقة لمدة 18 ساعة، مع اعتقاد الشرطة أن الطفلة لم تعد هناك.واعتبارًا من الساعة 9:45 صباحًا يوم الأحد، أصدرت الشرطة تنبيهًا أمنيًا، خوفًا من احتمال اختطاف سينا عندما كانت بمفردها.وإلى جانب إصدار التنبيه، قال مازون إن المسؤولين سيواصلون البحث في المنطقة عن سينا، مع نشر فريق بحث مائي أيضًا لفحص الممرات المائية القريبة.