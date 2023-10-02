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عثر على طفليه على أريكة تحت بطانية ولكن... ما فعلته والدتهما بهما قبل انتحارها كان مرعبا!

عثر على طفليه على أريكة تحت بطانية ولكن... ما فعلته والدتهما بهما قبل انتحارها كان مرعبا!







وذكرت محطة الأخبار المحلية أن بورش عرّف على الأم بأنها نانسي جونسون البالغة من العمر 37 عامًا وطفليها هما الابن جاكوب جونسون البالغ من العمر عامين والابنة ميا جونسون البالغة من العمر 5 سنوات.



وقال بورش إن الأم لطفلين أغرقت طفليها في الحمام وقطعت حلق ابنتها قبل أن تعلق نفسها بحزام حريري حول قضيب خزانة الردهة.



وكشف تشريح جثتي الأطفال أن كلاهما ماتا بسبب الغرق، لكن فقدان ميا للدماء بسبب قيام والدتها بقطع حلقها بسكين ساهم في السبب الرئيسي لوفاتها، حسبما قال بورش، لقناة NBC 15 News.



وقال تود فريند، رئيس شرطة سيميس، "إنه بالتأكيد ليس مشهد قتل نموذجي... إنه أكثر وحشية من المعتاد، مما نراه عادة"، وف قما نقل موقع



واكتشف والد الأطفال، ديريك جونسون، جثثهم داخل منزلهم في سيميس على أريكة تحت بطانية، وفقًا لصحيفة واكو تريبيون هيرالد.



ووفقًا لصحيفة واكو تريبيون هيرالد، تكشف سجلات المحكمة أن نانسي وديريك جونسون كانا في خضم معركة طلاق وحضانة، حيث ظهرت على نانسي علامات مشاكل الصحة العقلية.



وبعد أن أصدر قاض في ولاية يوتا أمرًا بالحماية من سوء المعاملة ضد ديريك بناءً على طلب نانسي في آب، تقدم ديريك بطلب الطلاق في اليوم التالي في مقاطعة موبايل.



ومنح القاضي والتر هانيكوت كلا الوالدين حضانة مشتركة، لكنه أمر بمنح إدارة الموارد البشرية في ألاباما "الإشراف الوقائي" لطفلي الزوجين.



يُزعم أن امرأة من ولاية ألاباما أغرقت طفليها قبل أن تقتل نفسها يوم الخميس فيما وصفه عمدة مقاطعة موبايل بول بورش بأنه جريمة قتل وانتحار "مروعة"، وفقًا لما ذكرته قناة فوكس 10 نيوز.وذكرت محطة الأخبار المحلية أن بورش عرّف على الأم بأنها نانسي جونسون البالغة من العمر 37 عامًا وطفليها هما الابن جاكوب جونسون البالغ من العمر عامين والابنة ميا جونسون البالغة من العمر 5 سنوات.وقال بورش إن الأم لطفلين أغرقت طفليها في الحمام وقطعت حلق ابنتها قبل أن تعلق نفسها بحزام حريري حول قضيب خزانة الردهة.وكشف تشريح جثتي الأطفال أن كلاهما ماتا بسبب الغرق، لكن فقدان ميا للدماء بسبب قيام والدتها بقطع حلقها بسكين ساهم في السبب الرئيسي لوفاتها، حسبما قال بورش، لقناة NBC 15 News.وقال تود فريند، رئيس شرطة سيميس، "إنه بالتأكيد ليس مشهد قتل نموذجي... إنه أكثر وحشية من المعتاد، مما نراه عادة"، وف قما نقل موقع PEOPLE واكتشف والد الأطفال، ديريك جونسون، جثثهم داخل منزلهم في سيميس على أريكة تحت بطانية، وفقًا لصحيفة واكو تريبيون هيرالد.ووفقًا لصحيفة واكو تريبيون هيرالد، تكشف سجلات المحكمة أن نانسي وديريك جونسون كانا في خضم معركة طلاق وحضانة، حيث ظهرت على نانسي علامات مشاكل الصحة العقلية.وبعد أن أصدر قاض في ولاية يوتا أمرًا بالحماية من سوء المعاملة ضد ديريك بناءً على طلب نانسي في آب، تقدم ديريك بطلب الطلاق في اليوم التالي في مقاطعة موبايل.ومنح القاضي والتر هانيكوت كلا الوالدين حضانة مشتركة، لكنه أمر بمنح إدارة الموارد البشرية في ألاباما "الإشراف الوقائي" لطفلي الزوجين.