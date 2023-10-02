سائق متهور وحادث اصطدام مرعب... مراهقان رحلا بطريقة مأساوية في هذا البلد!

سائق متهور وحادث اصطدام مرعب... مراهقان رحلا بطريقة مأساوية في هذا البلد!



تدفقت التعازي لعائلتي مراهقين قُتلا في حادث مرعب، وهما بوليت مويو البالغ 18 عامًا وفتاة تبلغ 19 عامًا. وترك أيضًا صديقهما في حالة صحية حرجة يقاتل من أجل حياته.



وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في تسببه في الوفاة بسبب القيادة المتهورة في أحد شوارع المملكة المتحدة، واصطدام سيارة الضحايا بعمود.



ودمر هذا الحادث المأساوي عائلات الضحايا والعديد من الأصدقاء الذين يحاولون التغلب على هذه الخسارة الفادحة.