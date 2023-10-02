كلب يقود سيارة مالكه بسرعة...ورجال الشرطة في صدمة!

مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!

مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!

هل رأيتم يوما تمساحا بفكّ واحد... لا يملك الى فكّه السفلي وهذا هو الاسم الذي أطلق عليه! (صور)