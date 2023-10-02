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مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!
منوعات
2023-10-02 | 07:29
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مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!
مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!
ارتكب أحد مستخدمي يوتيوب البالغ من العمر 21 عامًا، خطأً فادحًا عندما أخرج سائق التوصيل الذي كان يستهدفه بالمقلب مسدسًا وأطلق النار عليه في صدره.
وكان تانر كوك، 21 عامًا، الذي يدير قناة Classified Goons على يوتيوب، وهو يضايق آلان كولي أثناء استلامه طلب طعام في مركز Dulles Town Center التجاري في ستيرلنغ، فيرجينيا، في 2 نيسان، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقام كوك بتتبع كولي في المركز التجاري بينما دفع هاتفه في وجهه أثناء تشغيل العبارة الغريبة، "مرحبًا، توقف عن التفكير في وميضي" مرات عدة باستخدام تطبيق الترجمة من غوغل.
وابتعد كولي عن كوك وطلب منه التوقف ثلاث مرات قبل أن يحاول إبعاد الهاتف عن وجهه بينما يواصل مستخدم يوتيوب التقدم نحوه.
وفي هذه المرحلة، سارت حيلة كولي بشكل خاطئ للغاية عندما أخرج سائق التوصيل مسدسًا وأطلق النار على مستخدم يوتيوب في الجزء السفلي الأيسر من صدره.
وأثار إطلاق النار حالة من الذعر حيث فر المتسوقون مما كانوا يخشون أن يكون إطلاق نار جماعي، حيث قام ضباط الشرطة بتثبيت كولي على الأرض واعتقلوه. ووجهت إليه تهم الإصابة بجروح خطيرة، واستخدام سلاح ناري في ارتكاب جناية، وإطلاق سلاح ناري داخل مبنى.
لكن في الأسبوع الفائت، ثبت أن كولي، الذي لديه رخصة لحمل سلاح مخفي، غير مذنب بارتكاب إصابة خطيرة في إطلاق النار بعد أن قال إنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس.
وقد أدين بتهمة أقل خطورة تتمثل في إطلاق النار على مسكن مأهول، لكن القاضي سيستمع إلى المرافعات لإلغاء هذه الإدانة في جلسة استماع الشهر المقبل بعد أن استأنف محاميه ضدها. وإذا ثبتت إدانته بهذه التهمة الأقل للأسلحة النارية، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقال أحد محامي الدفاع عن كولي، آدم بوليارد، إن موكله شعر بالتهديد من الطباخ الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات أثناء المواجهة، والتي كانت تهدف إلى إثارة رد فعل وجذب المشاهدين إلى قناته على يوتيوب.
وتُرك كوك يقاتل من أجل حياته بعد إطلاق النار وقضى أياما عدة في العناية المركزة بعد أن اخترقت الرصاصة معدته وكبده.
وأصر مستخدم اليوتيوب خلال المحاكمة على أنه لم يكن لديه أي فكرة أنه أخاف أو أغضب كولي أثناء المزحة، على الرغم من أن سائق التوصيل طلب منه التوقف ثلاث مرات قبل أن يحاول إبعاد الهاتف عن وجهه.
وعندما سئل لماذا لم يوقف المزحة على الرغم من طلبات كولي المتكررة، قال كوك إنه "كاد أن يفعل ذلك"، ولكن ليس لأنه شعر بالخوف أو الغضب من كولي. قال إن كولي ببساطة لم يُظهر نوع رد الفعل الذي كان كوك يبحث عنه.
وقال كوك: "لم يكن هناك أي رد فعل".
وكان المدعي العام إيدن هولمز قد قال أثناء المحاكمة إن وقائع القضية لا تدعم حجة الدفاع عن النفس، كما جادل محامي كولي.
ويشترط القانون أن يخشى كولي بشكل معقول من تعرضه لخطر وشيك من الأذى الجسدي، وألا يستخدم القوة أكثر مما هو ضروري. قالت إن مزحة كوك كانت غريبة ولكنها لا تمثل تهديدًا.
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