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سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

منوعات
2023-10-02 | 13:39
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سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: &quot;اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة&quot;... بهذه الطريقة!
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سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

كشفت سيدة عبر موقع "ذا صن" البريطاني عن تعرضها للخيانة من زوجها وصديقتها المقربة في قصة صادمة.
 
وتحدثت السيدة مجهولة الهوية عن كيفية اكتشافها للمصيبة، قائلةً إنها كانت تثق في أعز صديقاتها وأخبرتها بأن حياتها الجنسية قد تعرضت لضربة قوية وأن زوجها قد يكون مكتئبًا، عندما تبين أنهما كانا في علاقة غرامية.
 
وقالت: "على الرغم من اكتشافي المفجع، إلا أنني أحاول بصدق أن أسامح زوجي".
 
وأضافت "يعتقد معظم أفراد عائلتي وأصدقائي الآخرين أنني حمقاء، خاصةً وأن هذه هي علاقته الثالثة، ولكن بصرف النظر عن الخيانة الزوجية، فقد كان يعاملني دائمًا بشكل جيد".
 
وجاء في الموقع أن السيدة المذكورة تبلغ من العمر 48 عاما بينما يبلغ زوجها 49 عاما، وكانا قد تزوجا منذ 21 عاما ولديهما "طفلان جميلان".
 
وقالت: "لقد اكتشفت علاقتهما عندما أخذته لتناول طعام الغداء كمفاجأة. أثناء دخولي إلى متجر الأجهزة الذي يملكه، كنت أنا من تفاجأت، حيث أذهلتهما أثناء تبادلهما القبلات في الجزء الخلفي من المتجر".
 
وتابعت "لقد اعترف منذ ذلك الحين أنهما كانا على علاقة غرامية لمدة خمسة أشهر، إلا أنه تراجع عن الأمر على الفور ووعدني بأنني الشخص الذي يريده".
 
واشتكت السيدة من الواقع المرير، قائلةً "إنه لأمر سيء بما فيه الكفاية أن تعيش مع الأذى ولكن مشكلتي الرئيسية هي أنه لا يستطيع تحمل ذلك عندما أجرؤ على التشكيك في سلوكه".
 
وطلبت السيدة من القرّاء أن يكتبوا آرائهم الخاصة تجاه هذا الموضوع، مع بعض الاقتراحات الّتي يجب اعتمادها حيال المشكلة.
 

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