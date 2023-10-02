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حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!

منوعات
2023-10-02 | 14:00
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حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!
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حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن أماً عزباء لثلاثة أطفال لقيت حتفها عندما اصطدم بها جناح طائرة بينما كانت تقود آلة جز العشب في مطار صغير في أوكلاهوما.
 
وكانت سامانثا هايز، 27 عامًا، تستقل السيارة في مطار بروكن بو يوم الجمعة، عندما هبطت طائرة من طراز بيتشكرافت بونانزا A36 من عام 1972.
 
وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما إن الطيار جيمس باكستر، البالغ من العمر 70 عاما، لاحظ هايز وحاول الإقلاع لتجنب الاصطدام بها، لكن جناحه أصاب المرأة في رأسها فقتلها لأنه لم يتمكن من الارتفاع بالسرعة الكافية.
 
وتم الإعلان عن وفاة هايز في مكان الحادث. وقال المسؤولون إن باكستر لم يصب بأذى في الحادث المأساوي وتم توجيه التهم إليه.
 
لا يزال الحادث قيد التحقيق.
 
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سامانثا هايز تعمل في المطار الصغير، الذي يبلغ طول مدرجه 3200 قدما.
 
 

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