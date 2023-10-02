عاشت كابوساً... عنّفها حبيبها بشتّى الطرق وهددها بطرد طفلهما من بطنها أثناء حملها!

عندما حملت لارنا مورغان بطفلها الثالث، تحول ما كان ينبغي أن يكون وقتًا سعيدًا إلى كابوس.

بعد شهرين فقط من حملها، هدد شريكها دين براون، 36 عامًا، بطرد الطفل من بطنها. كما ألقى براون، 36 عامًا، من تشيتشيستر، غرب ساسكس ببريطانيا، سكينًا بجوار رأس لارنا وكسر أنفها بينما كانت تحمل ابنهما البالغ من العمر ثمانية أسابيع.

وفي الشهر الماضي، أقر براون بأنه مذنب في تهمتين بالتسبب في أذى جسدي، وثلاث تهم تتعلق بأضرار جنائية وتهمتين بالاعتداء، وحكم عليه بالسجن لمدة 16 شهرا.

وتقول لارنا، العاملة في مجال الرعاية الصحية: "لن يعوضني أي قدر من الوقت عما فعله دين بي، لكنني أظهرت أنه لا يستطيع الإفلات من العقاب".

وتوجهت إلى القارئين بالقول: "إذا كنت في علاقة سامة، تحدث إلى أحد واحصل على المساعدة من متخصص في هذا المجال."