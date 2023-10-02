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عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

منوعات
2023-10-02 | 15:35
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عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى &quot;أيام قليلة لتعيشها&quot; ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!
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عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

تحير المحققون بشأن قضية امرأة توفيت بعد تناول الشوكولا الذي حصلت عليه من قارئة الكف الذي قال إنها لن تعيش طويلاً.

وقالت بيانكا كريستينا، ابنة عم الضحية، لقناة Globo 1 عن وفاتها المفاجئة: "لقد تقيأت، وكانت رؤيتها غير واضحة بعض الشيء… لقد كانت مسألة ساعات"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ووقعت المأساة في 3 آب بينما كانت فرناندا سيلفا فالوز دا كروز بينتو، 27 عامًا، تسير في وسط مدينة ماسيو بالبرازيل - وهي مكان يعج بالعرافين.

وبحسب ما ورد أوقفت امرأة مسنة والدة أحد الأطفال وطلبت قراءة كفها.

وافقت بينتو، وعندها أخبرت عرافة الشارع المرأة الشابة أنه ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها".

ثم أعطت العرافة بينتو قطعة من الشوكولا كهدية فراق. وقالت ابنة عمها كريستينا لوسائل الإعلام المحلية: "عندما تم تغليف الحلوى، لم يخطر ببالها أنها قد تشكل أي خطر... ولما كانت جائعة قررت أن تأكلها."

وبعد ساعات من تناول الشوكولا، بدأت بينتو تشعر بمرض خطير، حيث تراوحت الأعراض بين القيء والدوخة وضبابية الرؤية.

وبحسب ما ورد وصفت حالتها في رسائل نصية أرسلتها إلى عائلتها بعد وقت قصير من تناول الحلوى.

"قلبي يدق بسرعة. لقد تقيأت... لكن لدي هذا الطعم في فمي" ، وصفت بينتو،  "مريرة جدا... سيء... رؤيتي غير واضحة... أنا ضعيفة جدًا."

وتابعت: "اتكأت على خزان المياه. سقطت تقريبا. لقد التقيت بالله تقريبًا. لا أعرف لماذا أنا هكذا يا أختي. لقد كنت أشعر بالسوء طوال اليوم."

نظرًا لظروف المريضة الموجودة مسبقًا، بما في ذلك التهاب المعدة والقرحة، لم تشك الأسرة في البداية في حدوث خطأ، ولكنها أصبحت مشبوهة بعد أن ذكرت بينتو لقاءها مع المرأة المستبصرة على ما يبدو.

"لأنني قبلت الشوكولا في وسط المدينة. أكلته. بعد ذلك شعرت بالمرض"، كتبت المتوفاة قبل وفاتها، "في ذلك الوقت، لم يخطر ببالي حتى، لقد كانت سيدة عجوز".

وبعد ذلك، رافقت المرأة ابنة عمها إلى مستشفى سانتا كاسا دي ميسيريكورديا حيث بدأ أنفها ينزف عند وصولها.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء، توفيت المريضة في اليوم التالي، 4 آب.

ولم يتم تأكيد سبب وفاتها إلا بعد مرور شهرين.

وكشفت تقارير علم السموم التي أجريت على العينات الحيوية من تشريح الجثة أن جثة الشابة كانت تحتوي على تركيزات عالية من المبيدات الحشرية سلفوتب وتيربوفوس.

وقال ثالماني غولارت، رئيس مختبر الكيمياء والسموم الذي حلل: "تنتشر هذه المواد بشكل كبير في حالات التسمم في البرازيل بسبب سهولة الوصول إليها، على الرغم من تنظيمها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين". 

ولسوء الحظ، فإن الفحص لم يؤكد أن الحلوى هي مصدر تسمم بينتو، حسبما ذكرت صحيفة غلوبو 1.

ومع ذلك، أبلغت الأسرة عن قارئة الكف للسلطات، التي لا تزال تحاول التعرف على المشتبه بها.

ومنذ ذلك الحين، سجلت الشرطة المدنية قضيتها على أنها "وفاة يجب توضيحها، وتنتظر حاليًا نتائج الطب الشرعي حتى يتمكنوا من تأكيد تكهنات القتل".

وافترضت بعض السلطات أنه ربما تم استئجار العرافة لقتل دا كروز بينتو، لكن الدافع لا يزال غير واضح.
 

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أخبرتها

أمامها

"أيام

قليلة

لتعيشها"

أعطتها

شوكولا...

مرعب!

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