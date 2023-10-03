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طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)







وصعدت ناتاشا بيريسفورد، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى منصة مسابقة ملكة جمال لندن دون وضع أي شيء على وجهها سوى الإبتسامة، وتغلبت على 18 امرأة أخرى تتنافسن على اللقب.



وبينما طُلب من المتسابقات في السنوات السابقة تقديم صور لأنفسهن دون مستحضرات تجميل أو تعديلات كجزء من المنافسة، تم منع المتسابقات في مسابقة ملكة جمال هذا العام من الحصول حتى على القليل من ملمع الشفاه.



وقال المنظمون إن المفهوم يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز الثقة والترويج لصورة أكثر واقعية للجسم حيث يركز على المظهر الطبيعي.



وأثارت ناتاشا إعجاب الحكام بارتداء فستان من الدانتيل الأبيض من تصميم شيكوبا، التي تنتج فساتين زفاف في المملكة المتحدة. فازت طبيبة الأسنان ناتاشا بيريسفورد بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" وصعدت ناتاشا بيريسفورد، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى منصة مسابقة ملكة جمال لندن دون وضع أي شيء على وجهها سوى الإبتسامة، وتغلبت على 18 امرأة أخرى تتنافسن على اللقب.وبينما طُلب من المتسابقات في السنوات السابقة تقديم صور لأنفسهن دون مستحضرات تجميل أو تعديلات كجزء من المنافسة، تم منع المتسابقات في مسابقة ملكة جمال هذا العام من الحصول حتى على القليل من ملمع الشفاه.وقال المنظمون إن المفهوم يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز الثقة والترويج لصورة أكثر واقعية للجسم حيث يركز على المظهر الطبيعي.وأثارت ناتاشا إعجاب الحكام بارتداء فستان من الدانتيل الأبيض من تصميم شيكوبا، التي تنتج فساتين زفاف في المملكة المتحدة.