بسيارتها الخاصة... مراهق يعترف بدهس جدّته!

اعترف مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا بقتل جدته عن طريق دهسها بسيارتها الخاصة.

ووفق موقع " ديلي ميل "، توفيت مارسيا غرانت، 60 عامًا، خارج منزلها في منطقة غرينهيل بمدينة شيفيلد ببريطانيا في 5 نيسان.

وكان من المقرر أن يمثل الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 12 عامًا وقت وقوع الحادث، للمحاكمة هذا الأسبوع بتهمة القتل.

وأقرّ المراهق يوم الثلاثاء بأنه مذنب أمام محكمة شيفيلد كراون بالتسبب في وفاة السيدة غرانت بسبب القيادة الخطرة.

وقالت القاضية، السيدة ماي، إنه سيتم الحكم على الصبي في الأول من كانون الأول.