كانت ترتدي مشدا طبيا ولكن الأمور تطورت للأسوأ .... توقيف شابة في مطار دبي: هذا ما قامت به أثناء تفتيش ملابسها!

قضت محكمة في دبي بالسجن لمدة عام على طالبة فنون من نيويورك، بعد أن قامت بضرب ذراع ضابطة أمن المطار أثناء تفتيش ملابسها خلال الفحص الأمني.

وكانت إليزابيث بولانكو دي لوس سانتوس، 21 عامًا، التي تدرس في كلية ليمان في بيغ آبل، متجهة إلى نيويورك قادمة من إسطنبول مع صديقتها عندما تم احتجازهما أثناء توقفهما لمدة عشر ساعات في مطار دبي الدولي في 14 تموز.

لكن ما اعتقدت أنه سيكون وقفة قصيرة في الإمارات العربية المتحدة تحول إلى كابوس دام أشهرًا، بعد أن تم تنبيه أمن المطار إلى دعامة كانت ترتديها دي لوس سانتوس بأسلاك داخلية. وأخبرت مسؤولي المطار أنها خضعت لعملية جراحية مؤخرًا وتم تكليفها بارتداء الدعامة الجراحية على مدار الساعة.

وتم نقل إليزابيث إلى غرفة خاصة وطُلب منها إزالة الدعامة، مما تركها شبه عارية مع الشعور "بالانتهاك". تم السماح لها في النهاية بالذهاب، ولكن نظرًا لأنها لم تتمكن من استعادة الدعامة لنفسها، فقد لمست ذراع إحدى موظفات الجمارك لإقناع صديقتها بمساعدتها.

واتهمت الضابطات دي لوس سانتوس بـ "الاعتداء عليهن وإهانتهن"، وهو ما نفته سانتوس. ومُنعت من العودة إلى منزلها، وحُكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عام على الرغم من دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (أي 2722 دولارًا).