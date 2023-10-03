إبن الـ12 سنة أصيب بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية... وهذا هو وضعه الصحي!

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!