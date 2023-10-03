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إبن الـ12 سنة أصيب بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية... وهذا هو وضعه الصحي!

منوعات
2023-10-03 | 09:26
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إبن الـ12 سنة أصيب بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية... وهذا هو وضعه الصحي!
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إبن الـ12 سنة أصيب بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية... وهذا هو وضعه الصحي!

إبن الـ12 سنة أصيب بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية... وهذا هو وضعه الصحي!

يرقد صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في المستشفى في حالة حرجة، بعد أن أصيب هو ورجل في الخمسينيات من عمره بصاعقة أثناء بطولة كرة قدم مدرسية.

ووقع الحادث خلال بطولة المنطقة في مدرسة سيلي في هيرتفورد بعد ظهر يوم الاثنين، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز.

وتم نقل الصبي إلى مستشفى أدينبروك في كامبريدج في حالة حرجة، وفقا لخدمة الإسعاف في شرق إنكلترا.

أما الرجل فتم تقله إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا في هارلو لمزيد من الرعاية.

وقالت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا: "تم الاتصال بنا في الساعة 5.16 مساءً لإبلاغنا بأن شخصين، صبي يبلغ من العمر 12 عامًا ورجل في الخمسينيات من عمره، أصيبا بصاعقة في طريق ويلوين، هيرتفورد."

وتابعت: " تم نقل الطفل إلى مستشفى أدينبروك في حالة حرجة وتم نقل الرجل إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا لمزيد من الرعاية. وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف برية."
 
وقال مدير المدرسة إن الطفل الذي وقع ضحية الحادث من مدرسة محلية أخرى.

وكتب في منشور على فيسبوك يوم الاثنين: "للأسف، خلال البطولة، كانت هناك صاعقة أثرت على العديد من الأشخاص، اثنان منهم، شخص بالغ وطالب من مدرسة ثانوية محلية أخرى، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج... تمنياتنا وأفكارنا الطيبة مع الأشخاص الذين أصيبوا".

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