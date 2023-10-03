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خلال احتفالات ما قبل مباراة كرة القدم... سقطت ابنة الـ17 سنة في وسط الملعب: رحيل مفاجئ وغامض؟!

خلال احتفالات ما قبل مباراة كرة القدم... سقطت ابنة الـ17 سنة في وسط الملعب: رحيل مفاجئ وغامض؟!







وأعلنت مدرسة مابلتون المحلية يوم السبت أن بريان ماكين، طالبة في مدرسة مابلتون الثانوية في آشلاند، توفيت يوم الجمعة بسبب "حالة طبية طارئة" لم يتم الكشف عنها، وفق ما نقل موقع



وقال المدير الرياضي بالمدرسة، تيم ماكين، لقناة News 5 Cleveland أن ابنته توفيت في مستشفى أشلاند بعد انهيارها في الملعب، حيث كان من المقرر أن يلعب فريق Mounties مع فريق South Central.



ولقد أثرت برين في حياة العديد من الأشخاص و"كانت كل شيء بالنسبة لنا"، كما قال والدها الحزين للمنفذ، مضيفًا أنها شاركت في العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك الكرة الطائرة وكرة السلة والكرة اللينة.



وأفاد مصدر آشلاند أن مدرب مابلتون مات ستافورد ومدرب ساوث سنترال ديريك فيشر قررا تعليق المباراة بعد أن سمعا في الشوط الأول بوفاة برين.



وقالت جيني تايلور، محققة مكتب الطب الشرعي في مقاطعة آشلاند، لوسائل الإعلام، إنه تم نقل جثتها إلى مقاطعة لوكاس للخضوع لتشريحها.



وتم إلغاء كل أحداث مابلتون الرياضية حتى يوم الأربعاء.

انهارت الابنة البالغة من العمر 17 عامًا لمدير رياضي في مدرسة ثانوية في أوهايو في ملعب كرة القدم وتوفيت خلال احتفالات ما قبل المباراة.وأعلنت مدرسة مابلتون المحلية يوم السبت أن بريان ماكين، طالبة في مدرسة مابلتون الثانوية في آشلاند، توفيت يوم الجمعة بسبب "حالة طبية طارئة" لم يتم الكشف عنها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال المدير الرياضي بالمدرسة، تيم ماكين، لقناة News 5 Cleveland أن ابنته توفيت في مستشفى أشلاند بعد انهيارها في الملعب، حيث كان من المقرر أن يلعب فريق Mounties مع فريق South Central.ولقد أثرت برين في حياة العديد من الأشخاص و"كانت كل شيء بالنسبة لنا"، كما قال والدها الحزين للمنفذ، مضيفًا أنها شاركت في العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك الكرة الطائرة وكرة السلة والكرة اللينة.وأفاد مصدر آشلاند أن مدرب مابلتون مات ستافورد ومدرب ساوث سنترال ديريك فيشر قررا تعليق المباراة بعد أن سمعا في الشوط الأول بوفاة برين.وقالت جيني تايلور، محققة مكتب الطب الشرعي في مقاطعة آشلاند، لوسائل الإعلام، إنه تم نقل جثتها إلى مقاطعة لوكاس للخضوع لتشريحها.وتم إلغاء كل أحداث مابلتون الرياضية حتى يوم الأربعاء.