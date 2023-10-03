الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-10-03 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!

بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!

تم العثور على فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات اختفت خلال إجازتها العائلية أثناء ركوب دراجة في حديقة شمال نيويورك، داخل خزانة في شاحنة التخييم الخاصة بخاطفها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم إنقاذ شارلوت سينا من قبل الشرطة يوم الاثنين - بعد يومين من اختطافها من حديقة بحيرة مورو الحكومية في غانسيفورت. وقالت الشرطة إنها عثرت عليها "بصحة جيدة".

وتم القبض على كريغ روس جونيور، 47 عامًا، وهو قيد الاستجواب حاليًا. كان يعيش داخل مقطورة في منزل والدته على طريق باريت في ميلتون، نيويورك.

وعثرت الشرطة على شارلوت الصغيرة مغطاة ومخبأة في خزانة بعد ظهر يوم الاثنين، حسبما كشفت الحاكمة كاثي هوشول في مؤتمر صحفي. وقالت هوتشول إن الفتاة أدركت على الفور أنه تم إنقاذها.

وانقض فريقان من فرق التدخل السريع – أحدهما على مستوى الولاية والآخر على المستوى الفيدرالي – على الممتلكات بطائرات هليكوبتر، وقيل إن روس واجه وصارع قبل توقيفه. 


ويتم استجوابه ولم يتم توجيه اتهامات إليه بعد بارتكاب جريمة، على الرغم من أن هوشول تقول إنها تتوقع أن يحدث ذلك قريبًا. 

ولم يتم نشر أي صورة شخصية له وليس هناك ما يشير إلى أن روس كان يعرف عائلة الضحية.

وقال هوشول إن روس جونيور توجه إلى منزل والدي سينا في الساعة 4.20 صباحًا صباح يوم الاثنين وترك مذكرة فدية داخل صندوق البريد الخاص بهم، والتي كانت مغطاة بالحمض النووي وبصمات الأصابع. 

وفي الساعة 2.30 ظهرًا من يوم الاثنين، عثر المحققون أخيرًا على تطابق في قاعدة البيانات وربطوا بصمات الأصابع باعتقال DWI تم إجراؤه في مقاطعة ساراتوغا في عام 1999. ومن هناك، انقضوا على شاحنة نقل روس جونيور، واعتقلوه، وعثروا على الفتاة المفقودة.

وأكدت الشرطة أن روس جونيور ليس مرتكبًا للجرائم الجنسية المسجلة، لكنها لم تكشف عن الدافع. 

وأشارت تقارير سابقة إلى أن المشتبه به الذي تم احتجازه كان شخصًا محليًا يبلغ من العمر 51 عامًا ولم يتم ذكر اسمه، على الرغم من تصحيح ذلك عندما ظهرت الهوية الحقيقية للخاطف المزعوم.

وتم نقل شارلوت إلى مستشفى مركز ألباني الطبي بعد العثور عليها. ويقال إنها تتمتع بصحة بدنية جيدة.

ويعتقد أن المحققين يركزون على النظرية القائلة بأن شارلوت تم سحبها إلى سيارة ضد إرادتها أو تم جرها إلى الغابة.

وقالت الشرطة بعد الساعة السابعة مساءًا: "تم العثور على شارلوت آمنة وبصحة جيدة".

وكانت شرطة ولاية نيويورك واثقة في السابق من أن شارلوت قد اختطفت من حديقة بحيرة مورو الحكومية. شوهدت آخر مرة وهي ترتدي قميص بوكيمون مصبوغًا وسروالًا أزرق داكنًا مساء السبت.

وتم العثور على الفتاة على بعد حوالي 13 ميلاً جنوب منزل عائلتها.

وكانت شارلوت تركب الدراجة بمفردها في حديقة مورو ليك الحكومية في نيويورك بالقرب من ساراتوغا سبرينغز عندما اختفت في الساعة 6.15 مساءً يوم السبت.

كانت تلعب مع أصدقائها طوال اليوم، لكنها قررت ركوب الدراجة بمفردها للمرة الأخيرة قبل غروب الشمس قبل اختفائها.

***أخبار ذات صلة: أرادت أن تثبت أنها "طفلة كبيرة"... إبنة الـ9 أعوام خرجت بنزهة على دراجتها ولم تعد: هل تم اختطافها؟

آخر الأخبار

منوعات

اختفائها

دراجتها

وجدوها

مغطاة

خزانة...

العثور

أعوام

رسالة

الفدية

التفاصيل!

LBCI التالي
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-09-29

اكتشاف غرف "سريّة" داخل أحد أهم الأهرامات المصرية... وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
منوعات
2023-09-29

أضرمت النيران داخل عيادة للإجهاض... الحكم بالسجن 5 سنوات لإبنة الـ22 عاماً وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-08-25

وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-08-20

توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:50

"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!

LBCI
منوعات
15:14

لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!

LBCI
منوعات
15:04

بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!

LBCI
منوعات
12:57

توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-02

عاشت كابوساً... عنّفها حبيبها بشتّى الطرق وهددها بطرد طفلهما من بطنها أثناء حملها!

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-15

مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار

LBCI
أخبار دولية
11:06

بايدن اتصل بعدد من حلفاء الولايات المتحدة لبحث الدعم لأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:40

التحكم المروري: تجمع عدد من المحتجين على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد قرب وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:33

المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:47

تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
05:08

الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير

LBCI
خبر عاجل
02:06

إليكم أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
02:37

حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
08:12

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

LBCI
أمن وقضاء
04:14

تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

LBCI
منوعات
06:58

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

LBCI
فنّ
05:21

انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More