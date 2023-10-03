بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!

تم العثور على فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات اختفت خلال إجازتها العائلية أثناء ركوب دراجة في حديقة شمال نيويورك، داخل خزانة في شاحنة التخييم الخاصة بخاطفها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وتم إنقاذ شارلوت سينا من قبل الشرطة يوم الاثنين - بعد يومين من اختطافها من حديقة بحيرة مورو الحكومية في غانسيفورت. وقالت الشرطة إنها عثرت عليها "بصحة جيدة".
وتم القبض على كريغ روس جونيور، 47 عامًا، وهو قيد الاستجواب حاليًا. كان يعيش داخل مقطورة في منزل والدته على طريق باريت في ميلتون، نيويورك.
وعثرت الشرطة على شارلوت الصغيرة مغطاة ومخبأة في خزانة بعد ظهر يوم الاثنين، حسبما كشفت الحاكمة كاثي هوشول في مؤتمر صحفي. وقالت هوتشول إن الفتاة أدركت على الفور أنه تم إنقاذها.
وانقض فريقان من فرق التدخل السريع – أحدهما على مستوى الولاية والآخر على المستوى الفيدرالي – على الممتلكات بطائرات هليكوبتر، وقيل إن روس واجه وصارع قبل توقيفه.
ويتم استجوابه ولم يتم توجيه اتهامات إليه بعد بارتكاب جريمة، على الرغم من أن هوشول تقول إنها تتوقع أن يحدث ذلك قريبًا.
ولم يتم نشر أي صورة شخصية له وليس هناك ما يشير إلى أن روس كان يعرف عائلة الضحية.
وقال هوشول إن روس جونيور توجه إلى منزل والدي سينا في الساعة 4.20 صباحًا صباح يوم الاثنين وترك مذكرة فدية داخل صندوق البريد الخاص بهم، والتي كانت مغطاة بالحمض النووي وبصمات الأصابع.
وفي الساعة 2.30 ظهرًا من يوم الاثنين، عثر المحققون أخيرًا على تطابق في قاعدة البيانات وربطوا بصمات الأصابع باعتقال DWI تم إجراؤه في مقاطعة ساراتوغا في عام 1999. ومن هناك، انقضوا على شاحنة نقل روس جونيور، واعتقلوه، وعثروا على الفتاة المفقودة.
وأكدت الشرطة أن روس جونيور ليس مرتكبًا للجرائم الجنسية المسجلة، لكنها لم تكشف عن الدافع.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن المشتبه به الذي تم احتجازه كان شخصًا محليًا يبلغ من العمر 51 عامًا ولم يتم ذكر اسمه، على الرغم من تصحيح ذلك عندما ظهرت الهوية الحقيقية للخاطف المزعوم.
وتم نقل شارلوت إلى مستشفى مركز ألباني الطبي بعد العثور عليها. ويقال إنها تتمتع بصحة بدنية جيدة.
ويعتقد أن المحققين يركزون على النظرية القائلة بأن شارلوت تم سحبها إلى سيارة ضد إرادتها أو تم جرها إلى الغابة.
وقالت الشرطة بعد الساعة السابعة مساءًا: "تم العثور على شارلوت آمنة وبصحة جيدة".
وكانت شرطة ولاية نيويورك واثقة في السابق من أن شارلوت قد اختطفت من حديقة بحيرة مورو الحكومية. شوهدت آخر مرة وهي ترتدي قميص بوكيمون مصبوغًا وسروالًا أزرق داكنًا مساء السبت.
وتم العثور على الفتاة على بعد حوالي 13 ميلاً جنوب منزل عائلتها.
وكانت شارلوت تركب الدراجة بمفردها في حديقة مورو ليك الحكومية في نيويورك بالقرب من ساراتوغا سبرينغز عندما اختفت في الساعة 6.15 مساءً يوم السبت.
كانت تلعب مع أصدقائها طوال اليوم، لكنها قررت ركوب الدراجة بمفردها للمرة الأخيرة قبل غروب الشمس قبل اختفائها.
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