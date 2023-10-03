طعنت زوجها حتى الموت "ولم تعلم بذلك"... ثم تابعت تقطيع البصل بالسكين نفسه: إليكم القصة الكاملة!

قضت محكمة بريطانية اليوم بالسجن مدى الحياة على امرأة قتلت زوجها منذ 34 عاما بينما كانت تحضر عشاء ما بعد عيد الميلاد، بعد أن أدانتها هيئة محلفين بالقتل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وقامت مصففة الشعر تيريزا هانسون، 54 عاماً، بغرس سكين طوله أربع بوصات في صدر بول هانسون بعد أن أساء إليها لفظياً في منزلهما في ويست كويك، شرق يوركشاير.
وزعمت أن عملية الطعن كانت حادثة، وأصرت على أنها لم تكن تعرف أن زوجها (55 عاما) أصيب حتى وجدته ملقى على الأرض وهو ينزف.
هانسون، التي أدينت بالقتل بعد إعادة محاكمتها لمدة أسبوع، حكم عليها الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لمدة تسع سنوات على الأقل.
ووصف القاضي جون ثاكراي، أثناء إصدار الحكم في محكمة هال كراون، القضية بأنها "مأساوية" وقال إن هانسون "لم تكن تنوي القتل".
قال لها: "لقد التقيت بزوجك في منتصف الثمانينات في حافلة الكلية... لقد كنتما، إذا أردنا صياغة عبارة، حبيبين في مرحلة الطفولة، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته كنتما مخلصين تمامًا لبعضكما البعض."
وأضاف: "أقبل شهادتك على أن السيد هانسون كان عالمك وأنك شعرت عندما علمت بوفاته أنك قد مت أيضًا... أقبل أنك لن تسامحي نفسك أبدًا وستعيشين مع عبء خسارته لبقية حياتك."
وفي التفاصيل، طعنت هانسون زوجها "بشكل عفوي" مساء يوم 28 كانون الأول 2022، بعد ثلاثة أيام من استضافة الزوجين لأطفالهما البالغين في عيد الميلاد في منزلهما الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.
وكانا قد تشاجرا بعد أن صرخ عليها السيد هانسون، مدير البناء، لأنه أصبح في حالة سكر شديد، وكانت تقطع العشاء وتحضره في ذلك الحين.
صرخ في وجهها: "لم أكن أريد الشاي اللعين... ضعيها في سلة المهملات"، وأرفق جملته بكلمات نابية.
وفقدت الزوجة أعصابها وطعنته بالسكين الحاد الذي اخترق قلب السيد هانسون ثم قطع شريانه الأورطي، وهو أكبر شريان في الجسم.
وعانى السيد هانسون، "الأب المحب"، الذي "كان يعشق أحفاده"، من فقدان الدم بشكل كارثي وتم إعلان وفاته في مستوصف هال الملكي.
وقال القاضي ثاكراي: "أنا مقتنع بأنك تعرضت لاستفزاز كبير من بول هانسون، الذي لم يكن يسيء إليك لفظيًا في العادة وكنت تحاولين، لمصلحته، الحد من شربه الخمر... لقد سعى إلى مواصلة الجدال بينما كنت تطبخين العشاء لنفسك وله."
وأضاف: "كنت تقطعين البصل عندما دخل المطبخ وهو يصرخ عليك. لقد كان يدعوك بالعاهرة ويطلب منك "إلقاء عشاءه اللعين في سلة المهملات... كان يقترب منك من الخلف ومن اليسار."
وتابع: "اعترفت بصراحة أنك لم تكوني خائفة منه ولكنك كنت منزعجة بشكل مفهوم مما كان يقوله وأخبرته ألا يتحدث معك بهذه الطريقة... لقد استخدمت السكين في عمل عنف عفوي من خلال طعنه في منطقة الصدر".
وأكد: "لم تكن نيتك قتل زوجك ولو للحظة واحدة، ولكنك كنت تنوين، ولو لفترة وجيزة، إحداث ضرر جسيم حقًا...لا شك أنك ندمت على الفور على ما فعلته."
وفي مكالمة للطوارئ تم إجراؤها بعد الساعة السابعة مساءً بقليل، أخبرت هانسون عامل الطوارئ أنها طعنت السيد هانسون "بسبب الغضب".
وقالت: "لقد تشاجرنا. كنت أقطع وأطبخ العشاء وقال لي "ابتعدي" و"أنا عاهرة"، لذا فأنا لا أعرف ما الذي فعلته".
وعندما وصلت أطقم الطوارئ إلى منزل الزوجين، عرضت عليهم هانسون المال لإنقاذ حياته.
عند إلقاء القبض عليها، زعمت هانسون، التي أنكرت جريمة القتل، أن زوجها اقترب بالخطأ نحو السكين الممدودة.
وفي رواية لاحقة، قالت إنها دفعته بعيدًا لأنه كان يصرخ في وجهها - غير مدركة أن السكين قد اخترق قميصه القطني وصدره.
وزعمت أنها واصلت تقطيع البصل بنفس الشفرة، ولم تدرك أن زوجها قد تعرض للطعن حتى الموت الا عندما سمعت كلبهما ينبح.
وقال القاضي ثاكراي، مسجل هال، إن الحكم الذي أصدره أخذ في الاعتبار دعوات الرأفة من أبناء الزوجين البالغين.
وقال: إن هذا الاستفزاز لك لا يبرر أفعالك... هناك عقوبة واحدة فقط يمكن فرضها عليك، وهي عقوبة السجن مدى الحياة."
خلال محاكمة القتل، أنكرت هانسون رغبتها في إيذاء زوجها وادعت أنها لم تدرك أنها كانت تحمل السكين.
وقالت أثناء تقديم الأدلة: "كنت أقطع البصل ولكن لم أكن أعلم بوجوده في يدي في تلك المرحلة، لكنه كان كذلك... لم أكن أعرف حتى أنني طعنته حتى رأيته، لم أكن أعرف ما حدث... لقد كانت حادثة. لم أستطع أن أصدق ذلك. لقد كنت في حالة صدمة."
رفض أليستر ماكدونالد، المدعي العام في كانساس سيتي رواية هانسون ووصفها بأنها "كذبة"، وقال لمحاكمة القتل: "إن مثل هذه الإصابات ببساطة لا تحدث".