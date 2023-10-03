العروسان الهاربان... أنهيا حفل زفافهما ولم يدفعا فاتورة المطعم ثم غادرا البلاد وهذه قصتهما الصادمة!

بدأ عروس وعريس حياتهما الجديدة معًا، وهما غارقان في الديون بشدة في إيطاليا، بعد أن انطلقا لقضاء شهر العسل، دون دفع فاتورة المطعم البالغة 7000 جنيه إسترليني.
وتزوج الزوجان، وهو مقاول بناء محلي يبلغ من العمر 40 عامًا وزوجته الألمانية البالغة من العمر 25 عامًا، في نهاية أيلول في فروزينوني، جنوب شرق روما.
وبعد عقد قرانهما بجوار المسبح في المكان، أقاما مأدبة في المطعم - الذي يوصف بأنه مطعم Ciociaria النموذجي - لضيوفهما الثمانين.
ولكن عندما ذهب المالك لتحصيل الفاتورة، وجد منزعجًا أن الزوجين لم يغادرا المدينة فحسب، بل فرا من البلاد - مع أسرتهما، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وتتتبع الشرطة الآن تحركات الزوجين.
وفي التفاصل، أقيم حفل الزفاف في 24 أيلول، بحسب وسائل إعلام إيطالية، وتم تنظيم كل شيء قبل أشهر من يوم الزفاف نفسه.
وقام العروسان، مع والدي العريس، بزيارة مطعم Ristorante La Rotonda قبل سبعة أشهر من اليوم الكبير، لتذوق قوائم الطعام المختلفة المعروضة.
وبعد اختيار السمك، دفعوا وديعة قدرها 3300 يورو ووافقوا على دفع الفاتورة النهائية - التي بلغ مجموعها 8800 يورو بما في ذلك الوديعة - بعد الزفاف، مع تحديد موعد نهائي يوم الأربعاء 27 أيلول.
في البداية، سار كل شيء وفقًا للخطة في المكان الواقع في التلال بالقرب من بوفيل إرنيكا. وقال المالك إن الزوجين تبادلا عهود الزواج بسعادة أمام أصدقائهما وعائلتيهما في حفل مدني، أشرف عليه كاهن جاء من ألمانيا.
واستمتع الضيوف الثمانون بقائمة الأسماك والمشروبات، مما لم يترك لصاحب مطعم روتوندا أي سبب للاعتقاد بأنه لن يحصل على أجر مقابل الخدمة المقدمة.
ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن العريس لم يدفع في اليوم التالي لحفل الزفاف - كما اتفق مع المالك - وعندما جاء الموعد النهائي الرسمي يوم الأربعاء، لم يكن للعروسين أي أثر.
انتظر المالك، إنزو فابريزي، ظهور العريس في المكان حتى وقت متأخر من المساء، وحاول الاتصال به، لكنه لم يتلق أي رد.
حتى أنه كان قادرًا على تتبع والدي العريس، اللذين كانا في جلسة التذوق في وقت سابق من العام، ولكن لم يتلق أي رد منهم أيضًا.
وبعد زيارة عنوان الزوجين والتحدث إلى الجيران، اكتشف المالك أن الزوجين لم يسمع عنهما أي شيء منذ اليوم التالي لحفل الزفاف.
ودفعه ذلك إلى الاتصال بالشرطة المحلية، التي تمكنت من تتبع تحركات الزوجين من حفل الزفاف.
مما أثار استياءه عندما علم المالك أن الزوجين قد توجها بالسيارة إلى روما وسافرا جواً إلى فرانكفورت بألمانيا بعد الحفل.
ويشتبه المسؤولون في أنهما كانا في طريقهما لزيارة عائلة العروس.