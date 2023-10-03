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توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)
منوعات
2023-10-03 | 12:57
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توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)
توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)
تم استدعاء إدارة إطفاء غلينز فولز إلى أحد المنازل بسبب "حريق مؤكد" في شمال المدينة يوم السبت، وأصيب رجال الإطفاء بالصدمة عندما لم يروا أي حريق - بل عرض عيد الهالوين سابق لأوانه ولكنه "مذهل"."، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأظهر مقطع الفيديو الذي قدمه صاحب المنزل إلى إدارة الإطفاء، الإعداد الباهظ الذي جعل المنزل يبدو وكأنه مسرح جريمة محتمل.
ويجعل الديكور يبدو كما لو أن المنزل مشتعل بالفعل، مع إضاءة ألسنة اللهب الزائفة ويبدو أنها تجتاح الداخل من خلال النوافذ.
وقالت إدارة الإطفاء: "لدهشتنا، كانت هذه زينة رائعة للهالوين... سيكون هذا العرض مقامًا في ليالي الجمعة والسبت لترفيه الجمهور حتى نهاية أكتوبر".
وأضافوا أن المشهد كان نتيجة "مصباحي LED ومروحة صندوقية وصفيحة فضية وآلة ضباب."
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