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بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!
منوعات
2023-10-03 | 15:04
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بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!
بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!
قتل رجل زوجته بالرصاص ودفن جثتها في الفناء الخلفي لمنزله، قبل ساعات من توجهه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن شكوى شخص مفقود في منطقة رادور بولاية هاريانا، في الهند.
وانتشلت الشرطة جثة الضحية رينا من الفناء الخلفي لمنزلها. وكشفت التحقيقات الأولية أن زوجها أطلق النار عليها، وفق ما نقل موقع
India Today
.
وكانت رينا، التي كانت في منتصف الثلاثينيات من عمرها، مفقودة منذ 20 أيلول.
وبحسب الشرطة، فإن المتهم راجيش كان متشككا في شخصية زوجته، مما أدى إلى خلافات متكررة بينهما.
وتم الكشف عن الأمر عندما استجوبت عائلة رينا راجيش عن مكان وجودها.
أعطى راجيش في البداية تصريحات متناقضة. ولكن عندما تم استجوابه بدقة، كشف الحقيقة.
وقال نائب مفتش الشرطة (DSP) جورميل سينغ، إن الشرطة عثرت على جثة رينا مدفونة في الأرض خلف منزلهما.
تم إرسال جثتها لفحصها بعد الوفاة، وقال مسؤول كبير في الشرطة إنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات بناء على نتائج التقرير.
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