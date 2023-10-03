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لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!
منوعات
2023-10-03 | 15:14
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لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!
لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!
ألقي القبض على جد بعد أن أطلق النار عن طريق الخطأ على حفيده البالغ من العمر 12 عامًا في كتفه أثناء حفل زفاف، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة لانكستر.
وقال بن هوشين، نائب الرئيس، خلال مؤتمر صحفي، إن مايكل غاردنر، 62 عامًا، من أوديسا بولاية تكساس، كان من المقرر أن يترأس حفل الزفاف في هيلسايد إيفنتس في دينتون، نبراسكا، مساء السبت، عندما أطلق طلقة فارغة من مسدسه في الهواء، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وأوضح النائب أن غاردنر كان يحاول "جذب انتباه الجميع" بعد أن بدأ حفل الزفاف في وقت متأخر لأن "أحدهم نسي الخواتم"، مشيراً إلى أن السلاح الناري كان مسدساً ذو أنف أفطس من طراز Pietta 1860 وكانت الطلقة الفارغة تحتوي على مسحوق أسود داخل الغلاف مع الغراء.
وقال هوشين: "عندما قرر إعادة مطرقة هذا المسدس، انزلق وأطلق النار على حفيده في كتفه الأيسر، مما تسبب في إصابته"، مضيفًا أن الصبي كان على مقربة من غاردنر في ذلك الوقت - وكلاهما كانا بالخارج.
وقال هوشين يوم الاثنين: "ما نعتقد أن الغراء هو الذي أصاب الطفل"، وأضاف أنه تم نقل الصبي إلى مستشفى المنطقة قبل نقله إلى مستشفى آخر في أوماها لتلقي "مزيد من العلاج" من الإصابات التي لا تهدد حياته.
وقال هوشين: "لدينا الأسلحة والذخيرة والأغلفة المستهلكة".
وذكر النائب أيضًا أن غاردنر سلم نفسه يوم الاثنين وتم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جناية إساءة معاملة طفل بسبب "خطورة الإصابات" بحسب المؤتمر الصحفي. وقال: "إن ما يقرره المدعي العام في المقاطعة هو أمر متروك له"، مضيفًا أن الجريمة تتناسب مع قانون إساءة معاملة الأطفال.
وقال هوشين: "إنه مجرد نوع من الإهمال أن يتم إخراج مسدس به طلقات فارغة وإطلاقه بين الناس... اللعب بالأسلحة النارية، مهما كان الأمر، حتى لو كانت فارغة، فمن المؤكد أن أشياء سيئة يمكن أن تحدث."
وأضاف: "لا نعتقد أن مايكل كان ينوي إيذاء حفيده. لكن الفعل لم يكن ذكياً جداً".
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