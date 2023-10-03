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"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!

منوعات
2023-10-03 | 15:50
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"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!

"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!

أظهرت سجلات المحكمة والتقارير الإخبارية أنه تم توجيه الاتهام إلى امرأة من ولاية أوهايو وابنتها المراهقة فيما يتعلق بوفاة رضيع في هيليارد بولاية أوهايو الشهر الفائت، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وتواجه بسمة عبد الكريم الكزللي، 36 عامًا، وحنان أحمد الجبولي، 19 عامًا، اتهامات بعد اكتشاف الرضيع في سيارة في 20 أيلول، وفقًا لما نشره قسم شرطة هيليارد على فيسبوك.

وتظهر سجلات المحكمة أن الكيليزلي من هيلارد، أوهايو، والجبولي من دبلن، أوهايو تواجهان تهما عدة، بما في ذلك القتل وتعريض طفل للخطر والخنق.

واستجاب أطباء قسم الإطفاء لحالة طوارئ طبية في المنزل في ذلك الصباح وعثروا على طفل رضيع داخل سيارة كانت في العقار، حسبما جاء في المنشور على فيسبوك. وتوصلت السلطات إلى أن الطفل ولد مؤخرا. وبعد نقله إلى المستشفى، تم إعلان وفاة الرضيع.

وفي مكالمة هاتفية برقم الطوارئ، قالت المراهقة إن والدتها "لا تستيقظ"، حسبما ذكرت صحيفة كولومبوس ديسباتش.

وفقًا لتقرير الشرطة الذي استشهدت به NBC4i، تم استدعاء المسعفين إلى المنزل لأن الوالدة كانت تنزف، وقرروا أنه كان بسبب الولادة. لكنهم لم يروا أي طفل، مما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.

وتزعم وثائق المحكمة أيضًا أن المراهقة كانت تتبع أوامر والدتها في الحادث.

 ويُزعم أن الوالدة وجهت ابنتها بالتخلص من كيس القمامة حيث وضعت طفلها حديث الولادة، حسبما تزعم الوثائق. 

وتبين أن المراهقة فعلت ذلك عن طريق وضع الكيس في دلو سعة خمسة غالونات، والذي عثرت عليه السلطات في صندوق السيارة في الفناء الخلفي لمنزلهما. ولم يتضح على الفور الجهة التي تنتمي إليها السيارة.

وتواجه الوالدة ثماني تهم، بما في ذلك القتل، وتعريض الأطفال للخطر، والاختناق، وإساءة معاملة الجثة، وفقًا لسجلات محكمة مقاطعة فرانكلين. وتواجه المراهقة اتهامات مماثلة، فضلا عن عرقلة سير العدالة.

وليس من الواضح ما إذا كان أي من المشتبه بهما قد قدمت التماسات بشأن التهم أو قامت بتعيين محامٍ.

وتم القبض على الاثنين يوم الجمعة، وفقًا لسجلات عمدة مقاطعة فرانكلين، وهما محتجزتان في سجن مقاطعة فرانكلين بدون كفالة. ولم يتم تحديد تاريخ المحكمة في سجلات الشريف، لكن صحيفة كولومبوس ديسباتش أفادت أن الجبولي ستمثل أمام المحكمة الشهر المقبل.
 

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