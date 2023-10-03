أعلنت السلطات في باكستان، الإثنين، إطاحة عصابة إجرامية كانت تجري مئات العمليات الجراحية بطريقة غير قانونية، لاستئصال الكلى وبيعها لأشخاص أثرياء.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي، قوله إن زعيم العصابة المعروف باسم "دكتور فؤاد"، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم بطريقة غير قانونية.وأضاف أن العصابة كانت تبيع هذه الكلى لعملاء أثرياء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل كلية.وأوضح أن "دكتور فؤاد" كان يتلقى المساعدة خلال العمليات الجراحية من ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه، كان يكلف بإجراء التخدير.وكانت العصابة تستدرج المرضى من المستشفيات وتجري عليهم العمليات في أماكن خاصة، في لاهور وكشمير.وأشار نقوي: "تمكنوا من القيام بذلك في كشمير، في ظل غياب قانون يتعلق بزراعة الكلى، لذلك كان من السهل إجراء العمليات هناك".وتم تأكيد 3 حالات وفاة حتى الآن من جراء هذه الجراحات بحسب المسؤول ذاته، بينما تواصل السلطات المحلية إجراءات التحقيق.