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اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-10-04 | 09:22
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اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!
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اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!

اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!

كشف سائق سيارة كهربائية أنه تم اختطافه من قبل سيارته الهاربة MG ZS EV التي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني بعد أن تعرضت السيارة لـ "عطل كارثي" في حالة غريبة أجبرته على تفادي الأضواء الحمراء وقانون السير  قبل الاتصال بالشرطة ليتمكن من الاصطدام بها في شاحنتهم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويزعم بريان موريسون، 53 عامًا، أنه كان عائداً إلى منزله من العمل في حوالي الساعة 10 مساءً يوم الأحد عندما بدأت سيارته الكهربائية الجديدة صينية الصنع في القيادة بسرعة 30 ميلاً في الساعة.

وبسبب عدم قدرته على استخدام المكابح، قام هذا الرجل، الذي يدير مؤسسته الاجتماعية الخاصة، باستدعاء الشرطة التي أوقفت السيارة وسمحت لها بالاصطدام ببطء بشاحنتهم.
 

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