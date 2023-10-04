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شابة ترتعب من الذهاب الى السرير...تنام ولا تستيقظ: إليكم قصة "الجميلة النائمة"!

منوعات
2023-10-04 | 09:28
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شابة ترتعب من الذهاب الى السرير...تنام ولا تستيقظ: إليكم قصة &quot;الجميلة النائمة&quot;!
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شابة ترتعب من الذهاب الى السرير...تنام ولا تستيقظ: إليكم قصة "الجميلة النائمة"!

شابة ترتعب من الذهاب الى السرير...تنام ولا تستيقظ: إليكم قصة "الجميلة النائمة"!

ممرضة شابة تخشى الذهاب إلى السرير، لأن "متلازمة الجميلة النائمة" التي تعاني منها، تجعلها في بعض الأحيان لا تستيقظ لمدة أسبوعين متواصلين.

وتعاني بيلا أندريو من اضطراب نادر يجعلها في سبات لأكثر من 20 ساعة يوميًا، بحسب موقع "ذا صن".

ولم تتلق الشابة البالغة من العمر 24 عامًا تشخيصها الرسمي لمتلازمة كلاين ليفين (KLS)، المعروفة أيضًا باسم متلازمة "الجميلة النائمة" إلا منذ فترة قصيرة، على الرغم من تعرضها لعدد لا يحصى من النوبات، منذ أن كانت في السابعة عشرة من عمرها.

حيث اعتقد الأطباء سابقاً أن أعراض بيلا قد تكون رد فعل لحبوب منع الحمل، أو ورمًا، أو سرطانًا، أو صرعًا، أو سلوكاً مقصوداً للبحث عن الاهتمام.

ولكنها فعلياً لم تواجه أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وتدعي الممرضة، من المملكة المتحدة، أنها فقدت ما يقرب من عام من حياتها بسبب النوم، وأنها تعيش في خوف مستمر.

وقالت: "أنا أعاني حقًا من صعوبة تحديد وقت النوم والخلود إلى النوم، بسبب الخوف من أن لا أستيقظ في اليوم التالي. فالنوم بالنسبة لي يمثل مشكلة كبيرة".

وأضافت إن لقب "متلازمة الجميلة النائمة" فشل في تصوير مدى سوء الحالة، وقارنت الحالة بـ "كابوس حي".

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