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قابل ياسر عرفات وفيديل كاسترو وغيرهم... وفاة الإعلامي الفرنسي الشهير جان بيار إلكاباش
منوعات
2023-10-04 | 09:59
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قابل ياسر عرفات وفيديل كاسترو وغيرهم... وفاة الإعلامي الفرنسي الشهير جان بيار إلكاباش
توفي الصحافي جان بيار إلكاباش، أحد أبرز وجوه الإعلام الفرنسي والذي اشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة عن 86 عاماً.
وبالإضافة إلى تحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية مدى 60 عاماً، تولى إلكاباش أيضاً إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية، بحسب وكالة فرانس برس.
وشكلت لائحة المقابلات التي أجراها إلكاباش الذي كان من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، شخصيات عالمية تاريخية بارزة كالزعماء الراحلين الفلسطيني ياسر عرفات والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف والكوبي فيديل كاسترو والرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسواهم.
أعلنت قناة "كانال +" وإذاعة "أوروب 1" وفاة نجمهما السابق مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من نشر مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخبر.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالراحل الذي ولد عام 1937 وبدأ حياته المهنية كمراسل لإذاعة وتلفزيون فرنسا في مدينة وهران الجزائرية التي ولد فيها، قبل أن يُنقل إلى باريس عام 1961.
وبعد سنوات على الشاشة الصغيرة، انضم إلى قناة "أوروب 1" في مطلع الثمانينات.
وبعد فوز الاشتراكي فرنسوا ميتران بالرئاسة عام 1981، أُبعد من القناة العامة "أنتين "2 بتهمة التعاطف مع الرئيس اليميني السابق فاليري جيسكار ديستان.
وتولى إلكاباش رئاسة محطتي "فرانس 2" وفرانس 3" العامتين، وشجّع صعود مقدمين جدد. ولكن مع الكشف عن عقود بقيمة مئات الملايين من الفرنكات مع المقدمين والمنتجين النجوم في "فرانس 2"، اضطر إلى الاستقالة عام 1996.
ومن أبرز السياسيين الذي علقوا على وفاة إلكاباش، الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي الذي لاحظ أنه "طبع جيلاً كاملاً"، وفرنسوا هولاند الذي استذكر قدراته كمحاور.
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