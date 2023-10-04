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من هم الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء في الأعوام العشرة الأخيرة؟

نشرت وكالة فرانس برس الإخبارية لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء خلال الأعوام العشرة الأخيرة: - 2023: منجي الباوندي (مولود في فرنسا/مقيم في الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (مولود في روسيا/مقيم في الولايات المتحدة) ولويس بروس (الولايات المتحدة) - 2022: كارولين بيرتوتزي (الولايات المتحدة) ومورتن ميلدال (الدنمارك) وباري شاربلس (الولايات المتحدة) - 2021: بنيامين ليست (ألمانيا) وديفيد ماكميلان (الولايات المتحدة) - 2020: إيمانويل شاربانتييه (فرنسا) وجنيفر داودنا (الولايات المتحدة) - 2019: جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان) - 2018: فرانسيس اتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا) - 2017: جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا) - 2016: جان بيار سوفاج (فرنسا) وج. فرايرز ستودارت (بريطانيا) وبرنارد ل. فيرينخا (هولندا) - 2015: توماس ليندال (السويد) وبول مودريش (الولايات المتحدة) وعزيز سنجر (تركيا/الولايات المتحدة) - 2014: اريك بيتزيغ ووليام مورنر (الولايات المتحدة) وشتيفان هيل (المانيا)