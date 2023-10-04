لحظات تسودها الرعب... سقوط طفل ووالده في فجوة بين سفينة وجدار ميناء! (فيديو)

أظهرت لقطات مروعة اللحظة الّتي صرخت فيها امرأة كانت في حالة هيستيرية بعد أن سقط طفلها البالغ من العمر 8 سنوات في البحر، واختفى في مساحة ضيّقة بين سفينة سياحية وجدار الميناء.

وكان الطفل، الذي يُعتقد أنه من شمال أوروبا، مع والديه وشقيقته يقضون عطلة في ساليرنو بإيطاليا عندما اختفى في ميناء المدينة.

وكان الطفل يمسك بيد والده قبل أن ينفصل عنه ويبدأ بالركض على طول جدار المرفأ، حيث انزلق وسقط بين الفجوة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ثم غطس الأب خلف ابنه في محاولة يائسة لإنقاذه، قبل أن يعلق كلاهما بين السفينة السياحية وجدار المرفأ.

وترددت صرخات في الفيديو مع المارة الذين هرعوا لإنقاذ الأب والابن، اللذين تُركا مهتزين ولكنهما لم يصابا بأذى جسدي بسبب محنتهما.