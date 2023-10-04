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بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

منوعات
2023-10-04 | 14:31
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بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!
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بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

بعد أن شكّ رجل أوكراني يبلغ من العمر 35 عاماً بخيانة حبيبته له مع رجل آخر من الجنسية السورية، ضربها، وقام بتفجير أعضاءها التناسلية، من خلال ادخال مفرقعات نارية في مهبلها.

وتم نقل الشابة التي عانت من اصابات داخلية خطيرة الى المستشفى. 

وبعد أن اكتشف الأطباء الفاجعة التي حصلت معها، اتصلوا بالشرطة التي اعتقلت الرجل على الفور.   
 

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