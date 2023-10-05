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ذعر على متن إحدى الطائرات... والسبب: ثعلب ماء وفأر! (فيديو)

منوعات
2023-10-05 | 06:18
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ذعر على متن إحدى الطائرات... والسبب: ثعلب ماء وفأر! (فيديو)
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ذعر على متن إحدى الطائرات... والسبب: ثعلب ماء وفأر! (فيديو)

ذعر على متن إحدى الطائرات... والسبب: ثعلب ماء وفأر! (فيديو)

أثارت قضاعة أو ثعلب ماء وفأر، تم تهريبهما في حقيبة يد أحد الركاب، حالة من الذعر بعد أن هربا حرين على متن رحلة جوية من بانكوك، حيث عض الفأر بوحشية يد أحد أفراد الطاقم.

ولاحظ الركاب المصدومون فأرًا أمهقًا عملاقًا بعيون حمراء متلألئة عندما ساروا إلى الحمام على متن طائرة إيرباص A320 المتجهة إلى تايوان بعد ظهر الأربعاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقامت المضيفات الجويات المرتبكات بتفتيش الطائرة ولاحظن مخلوقًا بريًا ثانيًا، وهو ثعلب ماء يبلغ طوله قدمًا تحت المقعد.

وتظهر لقطات فيديو القضاعة أو ثعلب الماء وهي تتدحرج على الأرض بجانب أحد المقاعد قبل أن يحاول أفراد الطاقم بشكل محموم حل الوضع، بينما كان الركاب يرتعدون في مقاعدهم وهم يشاهدون الفوضى تتكشف.

ويمكن رؤية الطاقم وهو يربط حقيبة سوداء يبدو أنها تحتوي على حيوان واحد على الأقل بداخلها.

ويظهر ثعلب الماء بعد ذلك وهو يتحرك في حاوية في مطار تايوان قبل نقله.

ومن المثير للصدمة أنه تم العثور أيضًا على صندوق يحتوي على 28 سلحفاة حية عندما فتشت الشرطة الطائرة عند هبوطها في تايبيه بعد رحلة منخفضة التكلفة مدتها ثلاث ساعات و45 دقيقة قامت بها شركة الطيران الفيتنامية فيت جيت.

وبدأ المسؤولون الآن تحقيقًا في كيفية قيام راكبة ناطقة باللغة الصينية بتهريب هذه المخلوقات عبر نقاط التفتيش الأمنية في مطار سوفارنابومي الدولي الشهير بالفساد في تايلاند.
 
 

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والسبب:

وفأر!

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