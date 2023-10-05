ذعر على متن إحدى الطائرات... والسبب: ثعلب ماء وفأر! (فيديو)

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

"أستطيع أن أتحدث إلى الموتى وكذلك طفلي البالغ من العمر 9 سنوات"... هذا ما كشفته الوالدة المصدومة!