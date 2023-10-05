0min

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!







وكانت أنتونيلا بيركوفيتش من بين 21 شخصًا قتلوا في المأساة التي شهدت أيضًا وفاة طفل حديث الولادة وطفلين آخرين، بالإضافة إلى إصابة 15 شخصًا آخرين.



واخترقت الحافلة السياحية حاجز الحماية وسقطت من ارتفاع 30 قدمًا من فوق جسر في مدينة البندقية ليل الثلاثاء، وفق ما نقل موقع



ونجا ماركو باكوفيتش، زوج أنتونيلا، من الحادث الذي وقع في مدينة ميستري بينما كانت الحافلة تقل زوار يومية إلى موقع تخييم من مدينة البندقية القريبة.



وعقد الزوجان قرانهما في مدينتهما سبليت على الساحل الكرواتي قبل ثلاثة أسابيع وكانا يقضيان شهر عسلهما.



وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الكرواتية مقتل امرأة ونقل رجل للعلاج في المستشفى، لكن تفاصيل حفل زفافهما الأخير ظهرت في وسائل الإعلام المحلية.

كانت عروس حامل تقضي شهر العسل مع زوجها، من بين القتلى الذين قضوا إثر انقلاب حافلة مكتظة بالسياح بعد سقوطها من جسر إيطالي.وكانت أنتونيلا بيركوفيتش من بين 21 شخصًا قتلوا في المأساة التي شهدت أيضًا وفاة طفل حديث الولادة وطفلين آخرين، بالإضافة إلى إصابة 15 شخصًا آخرين.واخترقت الحافلة السياحية حاجز الحماية وسقطت من ارتفاع 30 قدمًا من فوق جسر في مدينة البندقية ليل الثلاثاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ونجا ماركو باكوفيتش، زوج أنتونيلا، من الحادث الذي وقع في مدينة ميستري بينما كانت الحافلة تقل زوار يومية إلى موقع تخييم من مدينة البندقية القريبة.وعقد الزوجان قرانهما في مدينتهما سبليت على الساحل الكرواتي قبل ثلاثة أسابيع وكانا يقضيان شهر عسلهما.وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الكرواتية مقتل امرأة ونقل رجل للعلاج في المستشفى، لكن تفاصيل حفل زفافهما الأخير ظهرت في وسائل الإعلام المحلية.