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شعر على الأرض وأدوات حادة مغسولة في حوض المطبخ رائحة سوائل التنظيف ملأت المكان... هل طعنته في قلبه حتى الموت؟!

منوعات
2023-10-05 | 08:47
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شعر على الأرض وأدوات حادة مغسولة في حوض المطبخ رائحة سوائل التنظيف ملأت المكان... هل طعنته في قلبه حتى الموت؟!
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شعر على الأرض وأدوات حادة مغسولة في حوض المطبخ رائحة سوائل التنظيف ملأت المكان... هل طعنته في قلبه حتى الموت؟!

شعر على الأرض وأدوات حادة مغسولة في حوض المطبخ رائحة سوائل التنظيف ملأت المكان... هل طعنته في قلبه حتى الموت؟!

أدينت امرأة، تبلغ من العمر 47 عاماً، بالقتل بعد أن طعنت صديقها في قلبه قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين.

وفي التفاصيل، كشفت ناتالي بينيت لمحكمة التاج في ليفربول أنها أقدمت على ضرب صديقها كيسي أندرسون على رأسه بينما كان يتوسل للمساعدة.

وذكرت التحقيقات سابقاً ان جيران الضحية "سمعوا أصواتًا مرتفعة" قادمة من العقار في حوالي الساعة 5.30 مساءً، وبعد حوالي 45 دقيقة، كان أندرسون "يقرع ويركل بابهم". 

وتبين في التحقيقات أن الضحية أصيب بجروح سطحية في رقبته وكتفه الأيمن وأسفل ظهره، بالإضافة إلى جرح طعنة "سطحية" في أسفل ساقه اليمنى. لكن كان "الجرح العميق" الذي أصيب به في صدره هو الكفيل في انهاء حياته. 

وبعد نقله إلى مستشفى أينتري، خضع "لعملية جراحية كان من المأمول أن تكون منقذة للحياة" لكنه توفي قبل أيام من عيد ميلاده الخامس والعشرين. 

واكتشف محققو مسرح الجريمة فيما بعد كتلة من شعر المتهمة على أرضية المنزل، يبدو أنها "أُزيلت بالقوة" من رأسها. وفي الوقت نفسه، تم العثور على "عدد من الأدوات الحادة" في حوض المطبخ، "يبدو أنها كانت مبللة بالماء" ولم يتم العثور على دماء عليها بينما قيل إن العنوان "كانت تفوح منه رائحة سوائل التنظيف بقوة".
 
 
 

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