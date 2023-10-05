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استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض... وهذا هو السبب!

منوعات
2023-10-05 | 09:44
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استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن &quot;كوماندر&quot; من البيت الأبيض... وهذا هو السبب!
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استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض... وهذا هو السبب!

استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض

استُبعد من البيت الأبيض كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" الذي ينتمي إلى فصيلة "الراعي الألماني" (German Shepherd) ويظهر ميلاً واضحاً إلى العضّ، على ما أفادت ناطقة باسم بايدن وعقيلته اللذين سبق أن تخلّيا عن كلب آخر للأسباب نفسها.

وقالت الناطقة إليزابيت ألكسندر في بيان مقتضب إنّ "كوماندر لم يعد موجوداً في البيت الأبيض، إلى حين اتخاذ قرار في شأنه".

وأشارت إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وعقيلته جيل "يوليان أهمية كبيرة لسلامة جميع موظفي البيت الأبيض ومَن يوفرون الحماية لهم يومياً".

وكانت "الخدمة السرية" المتخصصة في حماية كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، أعلنت أن أحد عناصرها تعرّض للعضّ مساء الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس، أن "كوماندر" الذي كان جرواً عندما أُحضر إلى البيت الأبيض في العام 2021، أقدم على العضّ مرات عدة أكثر مما أُعلن حتى اليوم.

وذكرت كل من "سي إن إن" و"أكسيوس" أنّ الكلب هاجم موظفين آخرين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عضّه عناصر في "الخدمة السرية" أكثر من 11 مرة.

وكان الزوجان قد أعلنا خلال الصيف أنهما أرسلا كلبهما للخضوع لدورة تدريبية، بعدما كشفت وسائل إعلام أنّه عضّ عدداً من الأشخاص، بينهم مَن تعيّنإدخاله المستشفى.

وكان أُرسل كلبهما الآخر "مايجور" إلى ديلاوير لفترة وجيزة عام 2021 حتى يتلقى تدريبات، بعدما عضّ موظفاً واحداً على الأقل في البيت الأبيض.

وبناء على توصية من المتخصصين، اضطر بايدن وعقيلته للتخلي عن "مايجور" وإرساله إلى أصدقاء لهما يعيشون "في بيئة هادئة أكثر".

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