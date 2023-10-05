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"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!

منوعات
2023-10-05 | 11:33
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"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!

"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!


قال محاضر جامعي لجارته "أعتقد أنني قتلت زوجتي"، بينما كان واقفاً في ردهة منزله مرتدياً قميصاً "مبللاً بالدماء"، حسبما استمعت المحكمة.

ويحاكم إرتان إرسوي، 51 عامًا، بتهمة قتل زوجته الدكتورة أنطونيلا كاستيلفيدير، التي عثر عليها مطعونة حتى الموت على أرضية المطبخ في منزل الزوجين في كولشيستر، إسيكس، في الأول من حزيران من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُزعم أن جارته تانيا مونرو شهدت اللحظات التي أعقبت طعن الدكتورة كاستيلفيدير، 52 عامًا. وأخبرت محكمة تشيلمسفورد كراون، الأربعاء، أن إرسوي بدا "مشوشًا بعض الشيء" بعد الحادث.

وقالت لهيئة المحلفين: "قال لي: أعتقد أنني قتلت زوجتي"، مضيفة أنه أمسك بطنه وكان "يشير وينظر نحو المطبخ".

وقالت السيدة مونرو إن باب المطبخ لم يكن مفتوحاً بالكامل، لكنها تمكنت من رؤية "شخص ما كان ملقى على الأرض". وقالت إن إرسوي كان "يتنفس كما لو كان يتألم"، و"يئن"، و"كان قلقًا على زوجته".

واستمعت المحكمة في وقت سابق إلى كيف طعنها 15 مرة في الوجه والصدر والرقبة واليدين خلال هجوم "وحشي" في منزلهما، بسبب اعتقاد خاطئ بأنها كانت تخونه.

وينفي إرسوي القتل، وقد أقر بأنه مذنب في جريمة القتل غير العمد.

وأخبرت السيدة مونرو المحلفين أمس أنها كانت في المنزل عندما سمعت صوتًا ذكرًا يصرخ.

وقالت إنها رأت إرسوي في ردهة منزله وهو يمسك بطنه، وكان قميصه "مبللا بالدم".

وقالت للمحكمة: "لقد قال زوجتي، زوجتي، وقد قال ذلك مرات عدة".

وتذكرت السيدة مونرو أنه أصيب، لكنها قالت إن الجروح في بطن إرسوي "لم تكن مفتوحة، كانت نظيفة تمامًا، ولم يكن هناك ضخ أو تدفق للدم".

وقالت إنها أخذت وسادة لمحاولة وقف النزيف قبل أن تذهب إلى المطبخ حيث رأت الدكتورة كاستيلفيدير ملقاة على الأرض وبيدها سكين "قريب من رأسها" وغارقة في بركة من الدماء.

وقالت: "لقد كان خلف رأسها وكتفيها... لقد كان الأمر أشبه بهالة من الدم خلفها على الأرض."

وذكرت إنها ركعت بجانب الدكتور كاستيلفيدير وربتت على وجهها لمحاولة إيقاظها. وقالت إنها حاولت إنقاذها عن طريق إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ولم تلاحظ على الفور وجود جرح في رقبتها.

وقالت إن الجزء العلوي الذي كانت ترتديه الدكتورة كاستيلفيدير بدا نظيفًا.

وقال المدعي العام إن المتهم نُقل إلى المستشفى وعولج من "جرحين سطحيين في بطنه ادعى أنها تسببت فيهما".

وقال إن المحلفين "بحاجة إلى توخي الحذر بشأن أي اقتراح يقدمه المدعى عليه بأن أنتونيلا تسببت في هذين الجرحين الضحلين" وأنه "لا يوجد دليل مستقل على أنها فعلت ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زُعم أن إرسوي أخفى جهازًا في منزلهما لتسجيل المحادثات سرًا مع زوجته وأرادها أن تركع أمامه لطلب المغفرة عن علاقة كانت قد عاشتها قبل لقائهما.

ويقال إن الدكتورة كاستيلفيدير قالت لصديقتها في اليوم السابق لوفاتها: "لسوء الحظ، عاد إرتان إلى حالة ذهنية مظلمة وأخشى على سلامتي".
 

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