"اعتدى عليّ حتى في سرير أمي"... ابنة الـ8 سنوات ضحية زوج والدها وهذا تبريره المريض لفعلته!

تحدثت امرأة شابة تعرضت للاغتصاب على يد زوج والدتها عندما كانت في الثامنة من عمرها، بشجاعة لحث ضحايا جرائم الاغتصاب على التقدم وطلب المساعدة.
وتعرضت ميشيل ساليس، 27 عامًا، من ويغان، مانشستر الكبرى، لاعتداءات جنسية مروعة على يد زوج والدتها الفاسد، ديفيد ساليس، 47 عامًا - الذي وصفته بـ "الوحش" - عندما كانت مجرد فتاة صغيرة.
وعندما واجهته بعد سنوات، صدم بالجريمة وأخبر ميشيل أنه اعتدى عليها لأنه أراد أن يعرف ما هو "الشعور الذي تشعر به عند ممارسة الجنس مع شخص آخر"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وتحملت ميشيل سنوات من الرعب على يد المغتصب، بما في ذلك حالة واحدة عندما أساء إليها في سرير والدتها عندما كانت "مسطحة بالكامل مع أقراص منومة".
ويبدأ مرتكب الجريمة الآن عقوبة السجن لمدة 14 عامًا بعد اعترافه بجرائمه في محكمة بريستون كراون.
وقالت وهي تروي تجربتها بشجاعة: "لقد اغتصبني زوج أمي في سريري، في غرفة نومي، عندما كنت فتاة صغيرة. لقد كان المكان الوحيد الذي كان يجب أن أشعر فيه بالأمان."
وتابعت: "منذ اللحظة التي التقيته فيها، كنت حذرة منه وقلقة. ربما كان لدي شعور، حتى عندما كنت طفلة صغيرة، بأنه وحش... كان عمري 16 عامًا فقط عندما علمت عن السكوت على هكذا أمور في المدرسة وأدركت أنها كانت خاطئة تمامًا. لقد استغرق الأمر مني سنوات حتى استجمع شجاعتي لمواجهته، وقد اعترف بذلك للتو، كما لو أن الأمر ليس بالأمر المهم."
وأكدت أن "لم أتلق الدعم من عائلتي، وكانت رحلة صعبة. لكني أشعر كما لو أن العبء قد تم رفعه. أود أن أشجع جميع ضحايا سوء المعاملة الآخرين على التحدث علانية والحصول على المساعدة. الصمت هو ما يمكّن الجناة، أشعر الآن أن لدي صوتًا."
وفي التفاصيل، دخل ديفيد ساليس حياة ميشيل عندما كانت في السادسة من عمرها فقط بعد أن التقت به والدتها في عطلة في بيتربورو.
وانتقل ديفيد سريعًا إلى منزل عائلته في بوري، مانشستر الكبرى، وعندما بلغت السابعة من عمرها، أصبحت وصيفة الشرف في حفل زفاف والدتها وديفيد.
وقالت ميشيل، الممرضة المساعدة، إنها كانت دائمًا "حذرة" من الغرباء وسرعان ما شعرت "بالشر" في ديفيد.
وتابعت: "لم يكن والدي موجودًا، ولم يكن لدي أي علاقة معه. كنت حذرة من الغرباء، ومن الرجال على وجه الخصوص. لم أشعر حتى بالراحة في نفس الغرفة معه. ربما شعرت غريزيًا بالشر فيه."
وأضافت: "لقد تولى دور والدي وكان صارمًا للغاية، حيث أرسلني إلى السرير مبكرًا عن المعتاد، ولم يسمح لي بالحصول على ضوء ليلي. لقد قام بإدارة المدرسة أيضًا... كان يعمل عامل نظافة في إحدى الحانات وكان يصطحبني للعمل معه أيام السبت قائلا إن أمي بحاجة إلى استراحة".
وكشفت: "في المساء، كان يترك والدتي تشاهد التلفاز في الطابق السفلي، ويأتي لمشاهدة فيلم معي في غرفتي. بدأت الاعتداءات الجنسية عندما كنت في الثامنة من عمري. بدأت باللمس، وتطورت حتى اغتصبني... لم يكن لدي أي فكرة عما كان عليه، ولكن كنت أعرف أنني كرهته. ولأنني لم أكن معتادة على أن يكون لدي أب، فقد افترضت أنه ربما يكون هذا ما يفعله جميع الآباء."
واصل ساليس عهده الإرهابي الملتوي، حيث كان يهاجم ميشيل ثلاث مرات في الأسبوع.
"لقد حدث الكثير في غرفة نومي"، وتابعت: "كان ينصب خيمة في الحديقة ويسيء إلي هناك... أو يدخل معي في بركة التجديف لقد أخذني للتخييم واغتصبني في الحقل... حتى أنه اعتدى عليّ في سرير أمي عندما كانت تتناول أقراصًا منومة."
وأشارت الى ان "لقد جعلني أتعهد بعدم الإفصاح عن ذلك، وكبرت خوفًا من أن تأخذني الخدمات الاجتماعية بعيدًا إذا وثقت بأي شخص... على مر السنين، أصبحت منعزلة جدًا ومرتبكة وحزينة".
بحلول سن الثانية عشرة، بدأت ميشيل في الإقامة مع صديقة لها في المدرسة، مما أدى إلى تلاشي الإساءة تدريجيًا.
وبحلول سن السادسة عشرة، أثناء درس مدرسي حول الاعتداء والصمت، أدركت ميشيل أخيرًا أنها تعرضت للاغتصاب.
قالت: "من الممكن أن الإساءة توقفت لأنني وصلت إلى سن البلوغ، لكنني أعتقد أنه ربما لم تتح له الفرصة بعد الآن. قضيت القليل من الوقت في المنزل، وفي سن المراهقة، انتقلت للعيش مع صديق من المدرسة... كنت أفكر دائمًا في الاغتصاب باعتباره عملاً عنيفًا - هجوم من قبل شخص غريب في زقاق مظلم. لم أربط هذا بما حدث لي."
كما أضافت: "ومع ذلك، فقد أدركت ببطء أيضًا أنها كانت أسوأ خيانة على الإطلاق أن أتعرض للاغتصاب من قبل زوج أمي، في غرفتي الخاصة، وفي سريري... لقد كان هناك الكثير للتعامل معه. لقد جربت كل أنواع البدايات الجديدة، مثل الانتقال من منزل إلى آخر، أو الحصول على وظيفة جديدة، أو مقابلة شريك جديد، لكن لم يساعدني شيء. شربت كثيرا، لمحو الذاكرة. شعرت وكأنني أركض باستمرار، وأهرب باستمرار من ذكرى الإساءة."
عاطفياً، شعرت ميشيل وكأنها اصطدمت بجدار من الطوب، ولذلك قررت مواجهة ديفيد أمام والدتها وأفراد الأسرة الآخرين.
لقد صُدمت ميشيل عندما اعترف بذلك على الفور، قائلة: "أردت فقط أن أرى كيف يكون الأمر عندما أمارس الجنس مع شخص آخر".
حُكم على ديفيد بالسجن لمدة 14 عامًا وثلاثة أشهر في محكمة بريستون كراون في آب، بسبب خمس تهم بالاغتصاب والاعتداء عن طريق الإيلاج.
وكشفت ميشيل أن لديها الآن شريكًا يدعى جيمس، وتستعد للاستمتاع بحياتها المقبلة. كما أنها تحث ضحايا الاعتداء الجنسي الآخرين على التحدث علنًا ومعرفة أن "العار يخص المعتدين".
وأضافت: "شعرت أن الحكم كان على الأرجح صحيحًا، في ضوء الإرشادات، لكن لا يمكن أبدًا معاقبته بشكل كافٍ على ما فعله".