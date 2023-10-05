الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!

منوعات
2023-10-05 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!

في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!

بعد الاستمتاع بليلة عاطفية "مهملة" في تموز 2020، تفاجأت دي ميشيل الحامل وخطيبها أنطونيو ليفينغستون عندما اكتشفا أنهما سيرحبان قريبًا بثلاثة توائم.

وأوضحت ميشيل، 26 عاماً، وهي متخصصة في العناية بالشعر من بيتسبرغ، بنسلفانيا، في حديث شائع: "الحمل الفائق هو عندما تصبحين حاملاً بينما تكونين حاملاً بالفعل... لقد حدث هذا لي."

وبينما روت بهدوء قصتها المذهلة لجمهور يزيد عن 1.7 مليون مشاهد على تيك توك، قالت أم التوائم لـ نيويورك بوست إنها بكت كطفل رضيع عندما علمت أنها حملت بثلاثة أطفال عن غير قصد.

وقالت ميشيل، التي اضطرت إلى البكاء بين ذراعي ليفينغستون عند سماعها أخبار حضنتهما القادمة: "لقد كنت أقول: هل أنت جاد؟... كان علي أن أرى ذلك بعيني. ومن المؤكد أنه كان هناك ثلاثة أطفال في الموجات فوق الصوتية.

ولم تكن هي ولا ليفينغستون، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو مصور محترف، على علم بأن المرأة يمكن أن تتحمل حملًا متزامنًا.

وقالت: "اكتشفت أنني حامل واعتقدت أنني لا أستطيع الحمل مرة أخرى"، اعترفت خبيرة التجميل..."بعد أسبوع ذهبت إلى غرفة الطوارئ لأنني كنت أشعر بألم شديد... اعتقدت أنني كنت أعاني من الإجهاض."

وتابعت: "لكنني اكتشفت أن رحمي كان ينمو بسرعة كبيرة لأنه كان هناك طفلان آخران".

وحذرت ميشيل قائلة: "إذا حدث هذا لي، فمن الممكن أن يحدث لأي شخص".

وعلى الرغم من أن الحمل الفائق نادر جدًا عند البشر – مع 10 حالات مؤكدة فقط، وفقًا لتقرير عام 2023 من كليفلاند كلينك – إلا أنها ليست ظاهرة غير شائعة تمامًا.

في الواقع، في آب 2020، أنجبت الأم الألفية صوفيا سمول ابنتين، حملت بهما بعد 28 يومًا، في نفس الوقت بفضل معجزة طبية. وفي كانون الاول 2020، حصدت أم لثلاثة أطفال تدعى شارلوت أكثر من 5.2 مليون مشاهدة على منشور على تيك توك مخصص لثلاثي الحمل الفائق الخاص بها.

وتأمل ميشيل – التي استقبلت بناتها أمبر ودريم وأماني، البالغات من العمر الآن عامين، عبر عملية قيصرية في كانون الثاني 2021 – أن يلهم مقطعها التحذيري الآخرين ليكونوا على دراية بغرائب الحمل الأقل شهرة.

آخر الأخبار

منوعات

أسبوع

واحد...

أثناء

حملها!

LBCI التالي
بعد انجابها لثلاثة توائم عانت من تغييرات غريبة في جسمها...هكذا أُصيبت بسرطان الثدي!
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض...ونقص في الذكور لهذا السبب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-02

عاشت كابوساً... عنّفها حبيبها بشتّى الطرق وهددها بطرد طفلهما من بطنها أثناء حملها!

LBCI
اقتصاد
2023-09-04

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
14:43

بوتين: أوكرانيا "ستعيش أسبوعا" فقط إذا توقف التسليح الغربي

LBCI
أمن وقضاء
11:30

مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:55

علوّ جبل مون بلان ينخفض 2,22 متراً عن العام 2021

LBCI
منوعات
13:38

ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!

LBCI
منوعات
13:30

بسببب إشكال خلال تدريبات كرة القدم... إبن الـ11 عاما قام بأمر لا يصدق وهؤلاء هم ضحاياه! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:18

بدآ بتعنيفها بعد 3 أسابيع من ولادتها... ابنة السنة توفيت بسبب نزيف في الدماغ: قصتها وهوية القاتل ستصدمكم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
أمن وقضاء
15:54

إشكال في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
2023-10-04

هيفاء وهبي ترحّب بشهر أكتوبر بفيديو مميّز.. شارف على تخطّي المليون مشاهدة!

LBCI
فنّ
2023-08-07

عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم زفافه.. نشر صورة من طفولته برفقتها فشاهدوا ردّ فعلها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

معرض Life Hub.. المقدمة الأمثل لإكسبو قطر 2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
فنّ
05:30

الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
خبر كاذب
04:09

ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟

LBCI
فنّ
10:56

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
09:24

قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين

LBCI
منوعات
07:06

تضييق الخناق على مجتمع الميم-عين يهدّد مناخ الحريات في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
03:41

النائب السابق ميشال الخوري في ذمّة الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More