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في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!
منوعات
2023-10-05 | 12:48
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في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!
في أسبوع واحد... حملت أثناء حملها!
بعد الاستمتاع بليلة عاطفية "مهملة" في تموز 2020، تفاجأت دي ميشيل الحامل وخطيبها أنطونيو ليفينغستون عندما اكتشفا أنهما سيرحبان قريبًا بثلاثة توائم.
وأوضحت ميشيل، 26 عاماً، وهي متخصصة في العناية بالشعر من بيتسبرغ، بنسلفانيا، في حديث شائع: "الحمل الفائق هو عندما تصبحين حاملاً بينما تكونين حاملاً بالفعل... لقد حدث هذا لي."
وبينما روت بهدوء قصتها المذهلة لجمهور يزيد عن 1.7 مليون مشاهد على تيك توك، قالت أم التوائم لـ
نيويورك بوست
إنها بكت كطفل رضيع عندما علمت أنها حملت بثلاثة أطفال عن غير قصد.
وقالت ميشيل، التي اضطرت إلى البكاء بين ذراعي ليفينغستون عند سماعها أخبار حضنتهما القادمة: "لقد كنت أقول: هل أنت جاد؟... كان علي أن أرى ذلك بعيني. ومن المؤكد أنه كان هناك ثلاثة أطفال في الموجات فوق الصوتية.
ولم تكن هي ولا ليفينغستون، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو مصور محترف، على علم بأن المرأة يمكن أن تتحمل حملًا متزامنًا.
وقالت: "اكتشفت أنني حامل واعتقدت أنني لا أستطيع الحمل مرة أخرى"، اعترفت خبيرة التجميل..."بعد أسبوع ذهبت إلى غرفة الطوارئ لأنني كنت أشعر بألم شديد... اعتقدت أنني كنت أعاني من الإجهاض."
وتابعت: "لكنني اكتشفت أن رحمي كان ينمو بسرعة كبيرة لأنه كان هناك طفلان آخران".
وحذرت ميشيل قائلة: "إذا حدث هذا لي، فمن الممكن أن يحدث لأي شخص".
وعلى الرغم من أن الحمل الفائق نادر جدًا عند البشر – مع 10 حالات مؤكدة فقط، وفقًا لتقرير عام 2023 من كليفلاند كلينك – إلا أنها ليست ظاهرة غير شائعة تمامًا.
في الواقع، في آب 2020، أنجبت الأم الألفية صوفيا سمول ابنتين، حملت بهما بعد 28 يومًا، في نفس الوقت بفضل معجزة طبية. وفي كانون الاول 2020، حصدت أم لثلاثة أطفال تدعى شارلوت أكثر من 5.2 مليون مشاهدة على منشور على تيك توك مخصص لثلاثي الحمل الفائق الخاص بها.
وتأمل ميشيل – التي استقبلت بناتها أمبر ودريم وأماني، البالغات من العمر الآن عامين، عبر عملية قيصرية في كانون الثاني 2021 – أن يلهم مقطعها التحذيري الآخرين ليكونوا على دراية بغرائب الحمل الأقل شهرة.
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واحد...
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