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بدآ بتعنيفها بعد 3 أسابيع من ولادتها... ابنة السنة توفيت بسبب نزيف في الدماغ: قصتها وهوية القاتل ستصدمكم!

منوعات
2023-10-05 | 13:18
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بدآ بتعنيفها بعد 3 أسابيع من ولادتها... ابنة السنة توفيت بسبب نزيف في الدماغ: قصتها وهوية القاتل ستصدمكم!
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بدآ بتعنيفها بعد 3 أسابيع من ولادتها... ابنة السنة توفيت بسبب نزيف في الدماغ: قصتها وهوية القاتل ستصدمكم!

بدآ بتعنيفها بعد 3 أسابيع من ولادتها... ابنة السنة توفيت بسبب نزيف في الدماغ: قصتها وهوية القاتل ستصدمكم!

توفيت طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في بروكلين، نيويورك، الشهر الفائت، بعد أيام من حكم القاضي بإعادتها هي وشقيقها إلى والديهما، اللذين زعم مسؤولو المدينة أنهما يسيئان معاملتهما، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا لصحيفة التايمز، تم إدخال إيلا فيتاليس إلى المستشفى بسبب إصابة قوية في رأسها في 15 أيلول. ويُزعم أن الرضيعة أصيبت أيضًا بإصابات أخرى شملت تورم جفنها وكدمات وجروح في جبهتها، و"ما يبدو أنه" فك مكسور وعلامات عض، بحسب أوراق المحكمة التي حصلت عليها التايمز.

وقالت والدتها، لافاييت براون، 29 عاماً، للسلطات إن إيلا بدأت تختنق بينما كان والدها جونسون فيتاليس، 28 عاماً، يطعمها، وأرجعت الإصابات إلى شرب الكثير من الحليب، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وبعد إصابتها بنزيف في المخ نتيجة الحادث، تم وضع إيلا على أجهزة دعم الحياة وتوفيت في 20 أيلول، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

وشارك متحدث باسم إدارة خدمات الأطفال (ACS) مع مجلة PEOPLE في بيان مساء الثلاثاء، أن "سلامة ورفاهية أطفال مدينة نيويورك هي أولويتنا القصوى...  نحن نحقق في هذه المأساة مع شرطة نيويورك."

وحدثت وفاة إيلا بعد يوم واحد من أمر القاضي إريك إس بيتشال في محكمة مقاطعة كينغز، هي وشقيقها الأكبر ليام، البالغ من العمر عامين، بالبقاء تحت رعاية والديهما. كان الأطفال في رعاية التبني مع أفراد الأسرة حتى حزيران بسبب "اكتشاف موثق للانتهاكات العام الفائت" من قبل ACS.

وبعد العودة إلى رعايتهم، زُعم أن الوالدين فشلا في إحضار إيلا إلى خمسة مواعيد متابعة على الأقل مع متخصصين، ويُزعم أنهما لم يسمحا بتقييم أي من الطفلين من أجل التدخل في الرعاية المبكرة.

وذكرت صحيفة التايمز أنه خلال جلسة استماع يوم 14 أيلول، كان بإمكان القاضي إخراج الأطفال من حضانة والديهما. بدلاً من ذلك، سمح بيتشال للأطفال بالبقاء مع براون وفيتاليس، وأمر الوالدين بالتخطيط لترتيب زيارة مع جدة الأطفال لأمهم.

وذكرت صحيفة التايمز أن الإساءة المزعومة تم اكتشافها لأول مرة عندما كانت إيلا تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، وفقًا لوثائق المحكمة. في ذلك الوقت، قيل إن والدا الأطفال قد دخلا في جدال، مما تسبب في إصابة إيلا بكسر في الجمجمة، ونزيف صغير في الدماغ، وكسر في الكاحلين. خلال الحادث، زُعم أن براون دفع فيتاليس إلى الحائط بينما كان يحمل ليام بين ذراعيه. ولم يتعرض ليام لأي إصابات.

وفي حادثة أخرى في أيلول 2022، زُعم أنه تم العثور على إيلا "مع كمية معتدلة من الدم في فمها" بعد دخولها المستشفى بسبب تمزق في اللسان. وتم هذا الاكتشاف بعد أن تركت وحدها مع والدها، وقرر الطبيب "أن أداة حادة قد استخدمت لإحداث هذا المستوى من الضرر"، وفقا للسجلات التي حصلت عليها التايمز.

ولم يتمكن الناس من الوصول إلى بيتشال. ولم ترد محكمة الأسرة في مقاطعة كينغز على الفور على استفسارات الأشخاص يوم الأربعاء، وأحال مكتب إدارة المحكمة في ولاية نيويورك الاستفسارات إلى محكمة الأسرة.
 

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