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بسببب إشكال خلال تدريبات كرة القدم... إبن الـ11 عاما قام بأمر لا يصدق وهؤلاء هم ضحاياه! (فيديو)
منوعات
2023-10-05 | 13:30
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بسببب إشكال خلال تدريبات كرة القدم... إبن الـ11 عاما قام بأمر لا يصدق وهؤلاء هم ضحاياه! (فيديو)
بسببب إشكال خلال تدريبات كرة القدم... إبن الـ11 عاما قام بأمر لا يصدق وهؤلاء هم ضحاياه!
اتُهم صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في فلوريدا بمحاولة القتل بعد إطلاق النار وإصابة طفلين يبلغان من العمر 13 عامًا بسبب خلاف في ملعب لكرة القدم - ومن المرجح أن يتم توجيه تهم إضافية ضد البالغين الذين تركوا السلاح غير المقفل في متناول اليد، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال رئيس شرطة أبوبكا، مايك ماكينلي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لا ينبغي أن يكون لدينا أطفال بعمر 11 عامًا يمكنهم الوصول إلى الأسلحة ويعتقدون أن بإمكانهم حل نزاع باستخدام سلاح ناري".
وقال: "نحن كمجتمع، نحتاج إلى التفكير في هذا الأمر"، مضيفاً أن "الجزء الأكثر إثارة للقلق من إطلاق النار هو أن الحادث كان مثالاً على سوء فهم أكبر بين الأطفال، الذين ينظرون إلى الأسلحة النارية باعتبارها حلاً لمشاكلهم، وليس حلاً لمشاكل أي شخص. إنه يخلق المزيد من المشاكل لجميع المعنيين: الضحايا، والمشتبه بهم، والأطفال الصغار – إنهم يدمرون حياتهم".
وسن المسؤولية الجنائية في فلوريدا هو 16 عامًا، ولا توجد استثناءات لهذه القاعدة للأطفال دون سن 14 عامًا، لذلك لن تتم محاكمة الطفل البالغ من العمر 11 عامًا كشخص بالغ وفقًا لقانون الولاية.
وقال ماكينلي إن مشاجرة جسدية بين الأولاد الثلاثة أثناء تدريب كرة القدم ليلة الثلاثاء تصاعدت سريعًا في ساحة انتظار السيارات بمجمع نورثويست الترفيهي في أبوبكا بولاية فلوريدا، عندما قام الصبي البالغ من العمر 11 عامًا - والذي لم يتم الكشف عن اسمه بسبب العمر - وصل إلى سيارة والدته وزعم أنه أخذ مسدسًا. وبالإشارة إلى لقطات كاميرات المراقبة لمكان الحادث، قال ماكينلي إن الطفلين هربا، لكن الصبي أطلق رصاصة واحدة، فأصاب كلا الطفلين قبل أن يتمكنا من الفرار.
وأصيب شاب يبلغ من العمر 13 عامًا في ذراعه، وتم نقله إلى المستشفى وخرج منذ ذلك الحين من المستشفى. وأصيب الآخر في الجذع وخضع لعملية جراحية وحالته مستقرة.
وقال ماكينلي إن السلاح الناري كان مسجلا، لكن تم حفظه في صندوق بدون قفل، مشيرا إلى أن وجود أسلحة نارية غير مؤمنة في متناول الأطفال يعتبر جنحة من الدرجة الثانية في الولاية.
وقال ماكينلي: "بالنسبة لجميع الآباء والأمهات، إذا كان لديك سلاح ناري في سيارتك أو سلاح ناري في منزلك، فإن عليك مسؤولية التأكد من أن هذا السلاح الناري آمن وغير متاح لشبابنا". "لأن الأمر يتطلب قرارًا سيئًا واحدًا فقط في جزء من الثانية لتدمير حياتهم."
ووصف ماكينلي مطلق النار المزعوم على الطفل بأنه "هادئ للغاية، وخجول للغاية، ولم يقل الكثير عندما كنت في الجوار"، وقال إنه بدا "حزينًا للغاية بسبب الحادث".
وقال الرئيس إن الشاب البالغ من العمر 11 عامًا، الذي تم حجزه في مركز تقييم الأحداث، متهم حتى الآن بمحاولة قتل من الدرجة الثانية لإطلاق النار المزدوج.
وقال: "نحن نتحدث هنا عن طفل يبلغ من العمر 11 عاماً"، معترفاً بأن نظام المحكمة سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت هناك اتهامات أخرى. "لا أعتقد أن هناك حاجة لتوجيه اتهامات لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا وليس له سجل إجرامي".
وأعرب عن أمله في أن يحصل الطفل على مشورة مفيدة من خلال نظام المحكمة، وأضاف: "نريد التأكد من حصوله على المساعدة التي يحتاجها لوضع هذا المسار ويصبح عضوًا منتجًا في مجتمعنا".
وأضاف ماكينلي: "إنه في الحادية عشرة من عمره، أمامه حياة طويلة، ليس هناك شك في أنه قادر على قلب الأمور".
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