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ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!
منوعات
2023-10-05 | 13:38
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ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!
ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!
قال مسؤولون إن امرأة من أوكلاهوما أقرت بالذنب أمام محكمة اتحادية هذا الأسبوع بتهمة القتل غير العمد بعد أن قتلت ابنتها بالرصاص عن طريق الخطأ.
وأُدينت أماندا ميرين فيلدز موفيت، 43 عامًا، في الهند لإطلاق النار وقتل ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا قبل خمس سنوات أثناء محاولتها إطلاق النار على كلب ضال، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من أوكلاهوما في بيان صحفي يوم الاثنين، وف قما نقل موقع
PEOPLE
.
وفي تفاصيل الحادثة، في 5 تشرين الاول 2018، أخبرتها ابنتها أن كلبًا ضالًا كان يهاجم قططًا صغيرة خارج منزلها، وفقًا للبيان. ثم خرجت موفيت، وهي مواطنة من قبيلة شيروكي من نواتا، إلى شرفة منزلها الأمامية بمسدس بعد غروب الشمس وأطلقت النار في الفناء المظلم على ما اعتقدت أنه الكلب الضال.
واعترفت موفيت أيضًا بأنها لم تتأكد من أن ابنتها كانت بعيدة عن الأذى، حسبما جاء في البيان.
وقال المدعي العام الأميركي كلينتون جونسون: "يتحمل كل مالك سلاح المسؤولية القانونية لتوخي الحذر الشديد عند إطلاق سلاح ناري، هذه الحالة تسلط الضوء للأسف على النتائج المأساوية المحتملة في غياب هذا الحذر."
ولم يتم تحديد موعد للحكم على موفيت. ويقول المسؤولون إنها تواجه عقوبة أقصاها 8 سنوات في السجن الفيدرالي.
وهي حاليًا تحت المراقبة حتى صدور الحكم عليها، وفقًا للبيان.
وتم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب عمدة مقاطعة نواتا.
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