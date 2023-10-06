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"مؤامرة" مرعبة ومخططات تعذيب... إلقاء القبض على المتهم باختطاف مذيعة معروفة في هذا البلد وهذه التفاصيل!

"مؤامرة" مرعبة ومخططات تعذيب... إلقاء القبض على المتهم باختطاف مذيعة معروفة في هذا البلد وهذه التفاصيل!







وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، مساء الأربعاء، بزعم العثور على "رسائل شريرة" تهدد باختطاف "وإلحاق الأذى الخطير" بويلوغبي.



ولم يتضح كيف علمت الشرطة بالمؤامرة المزعومة، لكن من المعلوم أنه تمت مصادرة الأجهزة الرقمية التابعة للمتهم وهاتفه المحمول.



وكشف مصدر مضطلع أن "التحقيقات مستمرة لكن الشرطة تتعامل مع الأمر باعتباره مؤامرة ذات مصداقية لاختطاف هولي".



وأضاف: "يبدو أنه تم العثور على بعض الرسائل الشريرة والتهديدية على الأجهزة الإلكترونية تهدد بإيذائها بشكل خطير". كشفت صحيفة "ذا صن" أنه قد تم تحطيم مؤامرة مشبوهة لاختطاف مقدمة برنامج "هذا الصباح" هولي ويلوغبي، البالغة من العمر 42 عامًا.وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، مساء الأربعاء، بزعم العثور على "رسائل شريرة" تهدد باختطاف "وإلحاق الأذى الخطير" بويلوغبي.ولم يتضح كيف علمت الشرطة بالمؤامرة المزعومة، لكن من المعلوم أنه تمت مصادرة الأجهزة الرقمية التابعة للمتهم وهاتفه المحمول.وكشف مصدر مضطلع أن "التحقيقات مستمرة لكن الشرطة تتعامل مع الأمر باعتباره مؤامرة ذات مصداقية لاختطاف هولي".وأضاف: "يبدو أنه تم العثور على بعض الرسائل الشريرة والتهديدية على الأجهزة الإلكترونية تهدد بإيذائها بشكل خطير".