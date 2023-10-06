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هكذا تعرضت للاصابة من البق...ما حصل مع مؤثرة التواصل الاجتماعي في فرنسا مخيفا!
منوعات
2023-10-06 | 08:01
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هكذا تعرضت للاصابة من البق...ما حصل مع مؤثرة التواصل الاجتماعي في فرنسا مخيفا!
هكذا تعرضت للاصابة من البق...ما حصل مع مؤثرة التواصل الاجتماعي في فرنسا مخيفا!
أصيبت شابة استقلت القطار في باريس بتقرحات مثيرة للحكة بعد انتهاء الرحلة، فاكتشفت إصابتها ببق الفراش.
اذ كانت المؤثرة جيهون متواجدة في العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع الموضة في باريس، وقامت بتوثيق تجربتها بالصور ومقاطع الفيديو على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد نشرها لفيديو على تيكتوك من داخل القطار مع صديقها، حذرها أشخاص في خانة التعليقات من اتخاذ الحذر من البق في وسائل النقل العام.
اذ صدر تحذير في باريس بشأن تفشي بق الفراش على نطاق واسع في الأماكن العامة، بما في ذلك دور السينما والمطار ووسائل النقل العام، بحسب موقع
"ذا صن"
.
علماً أن البق ممكن أن يختبئ في العديد من الأماكن، في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك إطارات السرير والأثاث والملابس وخلف الصور وتحت الحائط، وفي السجاد...
ويُعتقد أيضًا أن هذه الحشرات أصبحت مقاومة للمبيدات الحشرية، وقد يحتاج خبراء مكافحة الآفات إلى عدة زيارات إلى العقار، لأن العلاجات لا تنجح دائمًا في المرة الأولى.
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