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تحرش بها وحاول تقبيلها مباشرة على الهواء... متحرّش قاطعها خلال تغطيتها الاعلامية: لقد كان شعورًا فظيعًا! (فيديو)

تحرش بها وحاول تقبيلها مباشرة على الهواء... متحرّش قاطعها خلال تغطيتها الاعلامية: لقد كان شعورًا فظيعًا! (فيديو)



أقدم رجل على التحرش بصحفية محاولاً تقبيلها خلال بث إخباري مباشر في البرازيل.



وفي التفاصيل، كانت بيانكا شابوديت، 25 عاماً، تغطي قصة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون في ريو دي جانيرو عندما تمت مقاطعتها بوقاحة من قبل متحرش مجهول الهوية.



وظهرت الصحفية في تغطيتها المباشرة وهي تقاوم وتدفع المتحرش بعيدًا بينما تواصل كلامها إلى الكاميرا.



وانتقلت بيانكا لاحقًا إلى انستغرام لتشارك تجربتها المروعة، حيث قالت: "اليوم مررت بهذا النوع من المواقف للمرة الأولى. كنت في ساحة، والمتاجر مفتوحة، ومشى شخص لا أعرفه وحاول تقبيلي على خدي"، مضيفةً: "توقف خلفي وقال بعض الأشياء الأخرى التي لم أتمكن من سماعها لأنني واصلت تقريري. لقد كان شعورًا فظيعًا".



وأشادت بيانكا بمصورها غوليوس كوستاس الذي ركض للتأكد من أنها بخير.



وأثارت اللقطات الكثير من الانتقادات ضد المتحرش الجنسي، حيث انتقده روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أفعاله وأبدوا تضامنهم مع بيانكا. لمشاهدة الفيديو اضغطوا هنا مصدر