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مزلق مائي تحول الى مكان مرعب...سقوط امرأة واصابة طفل! (فيديو)
منوعات
2023-10-06 | 08:57
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مزلق مائي تحول الى مكان مرعب...سقوط امرأة واصابة طفل! (فيديو)
مزلق مائي تحول الى مكان مرعب...سقوط امرأة واصابة طفل! (فيديو)
في لحظة مرعبة، رُميت امرأة بقوة من مزلق مائي. اذ ظهرت في اللقطات المصورة وهي تصرخ مرعوبة بينما كان قارب مائي يندفع نحوها في احدى الحدائق المائية في الصين.
وشوهدت المرأة وهي تحتضن طفلها بينما تحاول الإمساك بالقارب الذي خلفها.
وبعد لحظات، تظهر امرأة ثانية تصرخ، وهي تحاول التدافع إلى بر الأمان، وتجر قدميها، وفق موقع
"ذا صن"
.
ولكنها انزلقت وكادت أن تسقط فوق السور المنخفض، فتشبثت بعمود معدني لتظل واقفة على قدميها.
لكن جهودها لم تدم طويلاً، حيث تعرضت المرأة فجأة لتيار قوي من الماء، فاصطدم بها قاربان قبل أن تنجرف إلى أسفل.
ولحسن الحظ، تم إنقاذ الراكب في المنعطف التالي، حسبما زعمت التقارير.
وأصيب الطفل الذي أُجبر في وقت سابق على الخروج من القارب باصابات عدة، وكان ينزف من رأسه.
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