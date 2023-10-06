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أنهت حياة صديقتها في لحظة مروّعة... ابنة الـ17 عاماً ضحيّة القيادة تحت تأثير الكحول!
منوعات
2023-10-06 | 09:05
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أنهت حياة صديقتها في لحظة مروّعة... ابنة الـ17 عاماً ضحيّة القيادة تحت تأثير الكحول!
أنهت حياة صديقتها في لحظة مروّعة... ابنة الـ17 عاماً ضحيّة القيادة تحت تأثير الكحول!
قتلت سائقة متهورة تحت تأثير الكحول، 20 عامًا، صديقتها البالغة من العمر 17 عامًا في حادث تصادم بسرعة 72 ميلاً في الساعة - بعد أن أخبرت أصدقاءها في حفلة منزلية أنها كانت تعرض حياتهم للخطر وكانت في حالة سكر بنسبة 100٪ قبل أن تجلس خلف عجلة قيادة السيارة.
وفي التفاصيل، أقدمت فتاة تدعى ميليسا كيلوه على قتل صديقتها، البالغة من العمر 17 عامًا، في حادث تصادم بسرعة 72 ميلاً في الساعة بعد مغادرة حفلة منزلية وإخبار الأصدقاء أنها كانت في حالة سكر بنسبة 100٪ لدرجة أنها لا تستطيع القيادة.
وكانت ميليسا كيلوه تقود فيبي جونسون إلى المنزل عندما تحطمت سيارتها على الطريق السريع A514 بالقرب من ديربي قبل أسبوعين فقط من عيد ميلاد فيبي الثامن عشر.
وحكم على كيلوه، البالغة من العمر 20 عاماً الآن، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في كانون الثاني بعد اعترافها بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة أثناء تجاوز الحد المسموح به بسبب تناول الكثير من الكحول.
وتُظهر اللقطات، التي تم إصدارها بإذن من والدي فيبي، اللحظة التي فقدت فيها كيلوه السيطرة على السيارة بعد اصطدامها بالرصيف بسرعة 72 ميلاً في الساعة في منطقة تبلغ سرعتها 60 ميلاً في الساعة.
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