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عقوبة سجن مدى الحياة لمربي أطفال...وهذا ما كان يفعله بالأولاد الأبرياء!
منوعات
2023-10-06 | 10:38
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عقوبة سجن مدى الحياة لمربي أطفال...وهذا ما كان يفعله بالأولاد الأبرياء!
عقوبة سجن مدى الحياة لمربي أطفال...وهذا ما كان يفعله بالأولاد الأبرياء!
من المقرر أن يواجه مربي أطفال عقوبة سجن تصل إلى 690 عامًا، مدى الحياة، بعد إدانته بالتحرش بـ 16 صبيًا تتراوح أعمارهم بين عامين واثني عشر عامًا، وعرض مواداً إباحية على صبي في السابعة عشرة من عمره. كما قام بتصوير العديد من الاعتداءات الجنسية على الأولاد.
وتم القبض على ماثيو أنطونيو زاكروزيسكي البالغ 34 عاماً سنة 2019، بحسب موقع
"ميرور"
.
وجاء اعتقال زاكروزيسكي بعد أن أبلغ عنه زوجان كانا قد عيّناه لرعاية طفلهما البالغ من العمر ثماني سنوات. وذلك بعد أن لمس ابنهما بشكل غير لائق.
وأوضحت التحقيقات لاحقاً أعداد الضحايا الذين وقعوا في قبضة المغتصب، والذين عاشوا لحظات مرعبة وبشعة.
وتم تنفيذ الجرائم في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2014 و17 أيار 2019.
وقد أدانته المحكمة بكل الجنايات الـ 34. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 17 تشرين الثاني 2023، حيث سيواجه 690 عامًا مدى الحياة في السجن، وثماني سنوات اضافية.
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