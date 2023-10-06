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ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... "هستيريا جماعية" أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)

منوعات
2023-10-06 | 11:41
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ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... &quot;هستيريا جماعية&quot; أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)
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ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... "هستيريا جماعية" أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)

ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... "هستيريا جماعية" أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)

تم إدخال العشرات من تلميذات المدارس في كينيا إلى المستشفى بسبب "مرض" غامض يصيبهن بالشلل.

وأطلق مسؤولو الصحة المعنيون في الدولة الإفريقية تحقيقًا لاكتشاف سبب تفشي المرض الغريب، محذرين من أنه قد تكون له عواقب "كارثية" إذا كان معديًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية أن 95 طالبة تعرضن للاصابة فجأة في مدرسة للبنات في موسولي، وهي بلدة تقع على بعد 232 ميلاً (374 كم) شمال غرب نيروبي.

وتُظهر اللقطات المثيرة للقلق التي يتم تداولها عبر الإنترنت – والتي تدعي أنها للأزمة – التلميذات في المدرسة وهن تكافحن من أجل المشي، ويحملهن الأصدقاء وترتجفن بشكل لا يمكن السيطرة عليه. كما شوهد أطفال مقيدين في السرير وهم يتشنجون في ما يبدو أنه مستشفى.

والأطباء في حيرة حاليًا بشأن السبب الذي أدى إلى تفشي المرض المفاجئ، وتم إرسال عينات من الدم والبول من الفتيات المصابات إلى المختبرات.

ومع ذلك، شكك بعض الخبراء في المرض، مشيرين إلى أنه قد يكون حالة "هستيريا جماعية". وقال مديرو التعليم أيضًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، إن هناك مخاوف من أن "الأغلبية يتظاهرن بمرضهن" مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام بعد أسابيع فقط.
 

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(فيديو)

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